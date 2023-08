Empresas de ônibus rodoviárias de São Paulo anunciam R$ 1 bilhão em investimentos para renovação de frota e tecnologia

Companhias registram aumento de demanda na ordem de 12% em comparação ao período anterior à pandemia de covid-19

ADAMO BAZANI

O Setpesp (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo) informou nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, que as companhias de ônibus rodoviários que atuam em linhas regulares começaram um ciclo de investimentos na ordem de R$ 1 bilhão em renovação de frota, tecnologia e ESG (Environmental, Social and Governance), uma sigla em inglês que traduzida significa “Ambiental, Social e Governança”, ou seja, boas práticas.

Estes investimentos envolvem aproximadamente 60 companhias de ônibus que fazem parte de uma campanha contra o transporte clandestino e não autorizado, chamada “Busão Legal”.

Boa parte destes ônibus novos que estão sendo comparados já possui tecnologia Euro 6, obrigatória desde janeiro de 2023 e que pode reduzir, em média, cerca de 75% as emissões de poluentes atmosféricos por veículos a óleo diesel.

Todos estes investimentos têm uma razão: o aumento da demanda de passageiros.

Segundo o sindicato empresarial, em julho de 2023, em torno de um milhão de pessoas utilizaram os ônibus rodoviários com rotas entre cidades do Estado de São Paulo. Este número significa, ainda de acordo com o Setpesp, um aumento de 12% no total de usuários na comparação com o mesmo mês de 2019, antes, portanto, da pandemia de covid-19.

O mês de julho, por ser de férias escolares e de diversas atividades econômicas, é considerado um dos mais importantes para os setores ligados ao turismo.

O alto custo das viagens aéreas e de combustível e pedágio para deslocamentos de carro ajudam a explicar este aumento na procura pelos ônibus.

As empresas de transportes coletivos rodoviários querem não só aproveitar o momento, mas fidelizar os passageiros para que não desistam viajar de ônibus, mesmo com uma eventual redução das tarifas de passagens aéreas ou do custo de viajar por carro.

Em relação à tecnologia, entre os itens que estão sendo comprados pelas empresas, estão melhoria dos processos operacionais, sistemas de telemetria e segurança, como monitoramento antifadiga, dispositivos antitombamento e acompanhamento remoto da viagem em tempo real.

As companhias também dizem que estão contratando mais motoristas e pessoal das áreas de venda, administração e manutenção.

“As empresas que fazem parte da Busão Legal são responsáveis por transportar mais de 120 milhões de pessoas ao ano, desde o embarque até o destino escolhido. Desse total de passageiros, mais de 13,5 milhões viajam de forma gratuita ou com desconto, de acordo com a legislação vigente, incluindo idosos, pessoas com deficiência, policiais e estudantes.” – diz o Sindicato.

A campanha do Busão Legal também foi criada para ser uma contraofensiva das empresas regulares em relação aos aplicativos de ônibus, que utilizam companhias de fretamento para fazer trajetos semelhantes aos regulares, mas sem cumprir horários e oferecer gratuidades.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes