São José dos Campos (SP) recebe equipe de tv chinesa para reportagem sobre eletromobilidade no transporte coletivo municipal

Profissionais estiveram na cidade nesta sexta-feira (18)

LUANA COUTINHO

Nesta sexta-feira, 18 de agosto de 2023, a cidade de São José dos Campos (SP) recebeu um equipe da Televisão Central da China, para uma reportagem sobre a eletromobilidade no sistema de transporte público coletivo.

O objetivo da matéria é mostrar como a colaboração tecnológica impulsiona a transição para energia verde nos países que integram o Brics – grupo de cooperação econômica composto por países emergentes com as melhores taxas de crescimento econômico.

A cidade de São José dos Campos é a pioneira a disponibilizar veículos elétricos ao transporte coletivo no país. São 12 VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) totalmente elétricos que circulam pelo corredor sustentável da Linha Verde.

O jornalista Carlos Chen explica porque a tv chinesa escolheu São José.

“Por ser pioneira na implantação de uma frota elétrica no transporte coletivo. O objetivo é destacar as diferenças entre ônibus elétricos, ônibus convencionais e outros modos de transporte por meio de uma comparação que enfatize as vantagens dos ônibus elétricos. Ao mesmo tempo, esta narrativa pode refletir o tema abrangente da colaboração tecnológica impulsionando a transição para a energia verde”, disse Chen.

O repórter e o cinegrafista, Jeff Xiao, acompanharam o sistema de abastecimento dos veículos, conversaram com técnicos da Secretaria de Mobilidade sobre a eficiência energética e embarcaram em um dos VLPs, fazendo a rota entre a Estação Sul e a Estação Rodoviária.

A reportagem será veiculada no noticiário internacional da TV Chinesa CCTV e na rede CGTN (canal de notícias internacional em inglês da China).

Luana Coutinho para o Diário do Transporte