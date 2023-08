Metrô de SP abre nova licitação para avaliar desapropriações necessárias à implantação de estações e Pátio da Linha 20 – Rosa

Empresa a ser contratada fará laudo que incluirá também áreas para ventilações e saídas de emergência, além de subestações primárias da ligação metroviária de São Paulo a Santo André

ALEXANDRE PELEGI

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô publicou nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, Aviso de Licitação para Laudo Macro de Avaliação de Áreas necessárias à implantação da futura Linha 20 – Rosa, que fará a ligação da capital a Santo André, no ABC paulista.

O Laudo Macro é o estudo que avalia as áreas que deverão ser desapropriadas para a realização das obras de implantação da linha metroviária.

Esta é a segunda licitação da companhia a respeito de desapropriações para a implantação da Linha 20.

Em maio deste ano o Metrô de SP definiu a empresa que fará serviço similar, especificando 13 estações: Lapa, Vila Romana, Girassol, Teodoro Sampaio, Fradique Coutinho, Tabapuã, Jesuíno Cardoso, Hélio Pellegrino, Moema, Rubem Berta, Indianópolis, Saúde e Abraão de Morais.

O mesmo certame definiu ainda a necessidade de avaliar a área para o Pátio Norte e para a implantação da estação Santa Marina.

A vencedora do certame foi a CTA – Consultoria Técnica e Assessoria, que ofereceu o menor preço dentre as concorrentes, no valor de R$ 98 mil. (Relembre)

No novo certame, cujo edital estará disponível no site http://www.metro.sp.gov.br a partir desta sexta-feira (18), o Metrô especifica objeto diferente: novamente a implantação das estações, incluindo agora ventilações e saídas de emergência, além de subestações primárias e Pátio da Linha 20 – Rosa.

Os documentos e as propostas deverão ser entregues na Sessão Pública de Recebimento e Abertura, marcada para o dia 14 de setembro de 2023, às 14h00.

LINHA 20-ROSA

A Linha 20-Rosa é a primeira ligação de metrô de fato prevista para a região do ABC. Havia o projeto da linha 18-Bronze, mas esta não seria um metrô e sim um monotrilho, que acabou substituído por um BRT – sistema de ônibus com maior capacidade e velocidade que corredores comuns.

Como mostrou o Diário do Transporte, no final de julho de 2020 o Metrô selecionou para elaborar o anteprojeto funcional da linha o Consórcio GPO-Geocompany-Geotec (GPO Sistran Engenharia ltda; Geocompany Tecnologia Engenharia e Meio Ambiente Ltda e Geotec Consultoria Ambiental ltda). (Relembre)

Uma linha de Metrô envolve várias licitações para diferentes tipos de serviços.

No dia 02 de fevereiro deste ano, o Metrô comunicou a Rescisão Unilateral do Contrato firmado com o Consórcio EPT-Reconverte. Constituído pelas empresas EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, e Reconverte Planejamento e Projetos Ltda, o consórcio assinou contrato para executar sondagem envolvendo solo, superfícies, terrenos e estruturas ao longo da futura linha 20-Rosa.

O motivo da rescisão unilateral, além da decisão de aplicação da sanção de multa, se dá em razão do descumprimento do prazo contratual na execução dos serviços e da inexecução parcial do escopo contratado.

LINHA 20:

A linha 20-Rosa deve ter 31 km de extensão e 24 estações

O trajeto deve contemplar as centralidades da Lapa, Pinheiros, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Moema, Cursino, Rudge Ramos (São Bernardo do Campo) e Santo André.

A linha será interligada com sistemas de ônibus municipais, ônibus metropolitanos, Corredor de Ônibus e Trólebus ABD, linhas da CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e outras linhas de Metrô. O trajeto não contempla integração direta com monotrilho.

6-Laranja;

10-Turquesa;

1-Azul;

5-Lilás;

19-Celeste;

22-Bordô;

4-Amarela;

2-Verde;

7-Rubi, e

8-Diamante.

Estes locais obrigatoriamente deverão prever estações de integração da Linha 20-Rosa com as linhas relacionadas.

Serão também atendidos diversos corredores viários por onde circula grande volume de linhas de ônibus, tais como:

Corredor de ônibus Pirituba/Lapa/Centro;

Rua Cerro-Corá;

Avenida Pedroso de Morais;

Binário formado pelas ruas Teodoro Sampaio e Cardeal Arcoverde;

Corredor de ônibus Campo Limpo/ Rebouças/ Centro;

Avenida Brigadeiro Faria Lima;

Corredor de ônibus Cidade Jardim/ Nove de Julho;

Corredor de ônibus Santo Amaro/ Nove de Julho/ Centro;

Corredor de ônibus José Diniz/ Ibirapuera/ Santa Cruz;

Avenida do Cursino;

Avenida Doutor Rudge Ramos;

Avenida Lauro Gomes;

Avenida Presidente Kennedy;

Avenida dos Estados;

Corredor ABD, e

Rodovias dos Imigrantes e Anchieta.

As estações da Linha 20-Rosa que estiverem próximas dos eixos de transporte acima deverão prever, em seus projetos, suficientes para a integração entre os modos, bem como as intervenções necessárias no viário (pedestres e leito carroçável) para o cumprimento das funcionalidades previstas para a linha. A Figura 3 apresenta os principais eixos de transporte a serem atendidos pela Linha 20-Rosa.

O Edital aponta ainda que na área de influência direta da Linha 20-Rosa vivem cerca de 1 milhão de pessoas e existem também 1 milhão de empregos.

Diariamente, estima-se que a Linha 20-Rosa transportará cerca de 1 milhão de passageiros quando totalmente concluída. Por ser uma linha perimetral, de caráter distribuidor, nos horários de pico apresenta um carregamento máximo de cerca de 32 mil passageiros por hora no sentido mais carregado.

O modo escolhido para esta ligação é o metrô convencional.

A conexão feita pela Linha 20 entre as linhas 10-Turquesa, 1-Azul, 5-Lilás, 4-Amarela e demais linhas oferecerá a população de sua área de influência novas opções de deslocamento, ampliando e melhorando sensivelmente as condições de mobilidade na região.

Fazem parte dos estudos sobre a Linha 20-Rosa, a previsão de locais para pátio de manutenção, teste e estacionamento de trens, bem como áreas para manobra e estacionamento de trens ao longo da linha e as possibilidades de faseamento de implantação.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transporte