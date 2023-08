Governo da Bahia estima pagar R$ 100 milhões para a Ford na devolução da planta de Camaçari

Local deve abrigar a BYD que vai fabricar carros, caminhões e ônibus elétricos e processar lítio e ferro fosfato para baterias

ADAMO BAZANI

O governo da Bahia estima pagar em torno de R$ 100 milhões para a Ford que devolveu a planta de Camaçari, onde deve ser instalada a chinesa BYD, que vai fabricar no local carros, caminhões e ônibus elétricos, além de processar lítio e ferro fosfato para baterias.

Os valores exatos serão definidos, mas a previsão foi divulgada em evento da montadora, na capital paulista, na noite desta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, pelo governador baiano Jerônimo Rodrigues.

Outra estimativa é de que até o fim do mês de outubro, juntamente com a diretoria da BYD, seja lançada a pedra fundamental para adequação da planta.

O governo da Bahia vai negociar os valores diretamente com a companhia chinesa para o repasse do imóvel.

Como mostrou o Diário do Transporte, a Ford anunciou oficialmente no dia 11 de agosto de 2023, a “devolução” da planta de Camaçari ao Governo da Bahia.

Pelo contrato do início dos anos 2000, o Estado cedeu a planta e a instalação para a Ford que diz que o documento prevê a possibilidade de reversão ao poder público em caso de saída com indenização sobre os investimentos realizados pela montadora.

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/11/ford-devolve-fabrica-para-o-governo-da-bahia-que-ira-negociar-diretamente-com-a-byd-para-produzir-carros-e-onibus-eletricos/

Com a reversão concluída, as negociações passam a ser diretas entre o Governo do Estado e a BYD.

Como mostrou o Diário do Transporte, em 04 de julho de 2023, que vai instalar sua nova unidade fabril na planta que era da Ford, em Camaçari (BA).

Serão três células de produção:

– Chassis de ônibus e caminhões elétricos;

– Automóveis híbridos e elétricos;

– Processamento de lítio e ferro fosfato para baterias, que deve atender ao mercado externo

Os investimentos serão na ordem de R$ 3 bilhões e a fabricante de origem chinesa vai ganhar do Governo da Bahia isenção do IPVA para os veículos elétricos.

A isenção será para carros com valores de até R$ 300 mil.

A capacidade inicial de produção deve ser de até 150 mil veículos, entre carros, caminhões e ônibus, e, em uma segunda etapa, poderão ser produzidas 300 mil unidades por ano.

A empresa também vai se beneficiar de uma lei estadual que garante redução de até 95% do ICMS.

A estimativa é que sejam gerados cerca de cinco mil empregos, sendo 1,2 mil diretos.

O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e pela vice-presidente global da BYD, Stella Li.

No Brasil, a BYD tem uma fábrica de baterias em Manaus inaugurada oficialmente em agosto de 2020 (https://diariodotransporte.com.br/2020/08/24/byd-inicia-producao-de-bateria-de-fosfato-de-ferro-litio-em-manaus/)

Antes disso, a empresa já havia inaugurado uma fábrica de painéis solares e chassis de ônibus elétricos em Campinas, no interior paulista, em abri de 2017 (Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2017/04/07/fabrica-de-onibus-eletricos-da-byd-campinas-ja-nasce-com-encomendas-diz-empresa/ )

Estas duas plantas continuam operando normalmente mesmo com a nova fábrica baiana.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes