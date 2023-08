Câmara Municipal de Viçosa (MG) convoca munícipes para debate sobre criação de Associação dos Usuários do Transporte Coletivo nesta quinta (17)

Reunião acontece na casa às 16h

ARTHUR FERRARI

A Câmara Municipal de Viçosa (MG) convocou munícipes para comparecer nesta quinta-feira, 17 de agosto de 2023, a partir das 16h, na reunião para discussão da possível criação da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo do município.

A convocação foi feita pelo Vereador Bartomélio Martins, durante a Palavra Livre na reunião Ordinária da última terça-feira (15).

‘’Essa associação é muito importante, então a todos que estão nos acompanhando de casa, todos que estão no plenário, é um convite. É uma pauta que o nosso mandato abraça, e entende ser de alta relevância.’’, diz o vereador.

De acordo com Martins, um Projeto de Lei que tornará obrigatória a presença de cobradores nos ônibus da cidade ainda será protocolado por ele. “(…) já há uma jurisprudência em relação a isso e outros municípios já têm essa experiência, através de um projeto de Lei”. ‘’(…) será que uma vida vale R$ 3,50? Até quando?’’, questiona.

‘’O transporte coletivo da cidade de Viçosa precisa ser repensado e remodelado, e precisa, principalmente, de qualidade. Viçosa é um dos poucos municípios no estado de Minas Gerais que paga transporte para estudantes do Estado. A rede estadual aqui no Município é atendida, através de um recurso passado para a Viação União, entre R$ 60 mil e R$1 milhão’’, salientou o parlamentar, destacando que alguns bairros não conseguem abarcar a quantidade de alunos e, por isso, estes precisam se deslocar para outras escolas, mas que ‘’quem paga o transporte desse aluno é o Município’’, completa Bartomélio Martins.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte