De R$ 280 bilhões para o PAC Transportes, R$ 185,8 bilhões serão para o setor rodoviário e R$ 94,2 bilhões para ferrovias

Apresentação com os detalhes foi feita nesta quarta-feira, 16 de agosto de 2023

ADAMO BAZANI

Colaborou Vinícius de Oliveira

O Ministro dos Transportes, Renan Filho, detalhou em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 16 de agosto de 2023, os investimentos que devem ser feitos por meio do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para a área que comanda.

De acordo com a apresentação, estarão disponíveis para os transportes, R$ 280 bilhões, dos quais R$ 185,8 bilhões para transportes rodoviários e R$ 94,2 bilhões para ferroviários.

Os valores não incluem investimentos em corredores de ônibus, trens metropolitanos e metrôs, cujas obras estão em outro eixo do PAC, o voltado para Cidades.

Como mostrou o Diário do Transporte, o novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) foi anunciado pelo Governo Federal na última sexta-feira, 11 de agosto de 2023.

Todo o PAC, incluindo os eixos do programa, terá à disposição, R$ 1,7 trilhão, dos quais R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 300 milhões após 2026.

Dos R$ 185,8 bilhões para as rodovias, R$ 73 bilhões serão para investimentos públicos e R$ 112,8 bilhões para o setor privado.

Já do montante de R$ 94,2 bilhões em transportes ferroviários, R$ 6 bilhões serão para as intervenções diretas do poder público e R$ 88,2 bilhões para obras com participação de grupos privados.

Renan Filho disse que ao longo dos anos, há a possibilidade de haver aumentos de recursos para o setor ferroviário.

Por região, a distribuição dos recursos será da seguinte maneira:

Norte: R$ 21,3 bilhões

Nordeste: R$ 49,1 bilhões

Sudeste: R$ 96,1 bilhões

Sul: R$ 57,8 bilhões

Centro-Oeste: R$ 46,3 bilhões

Por área, Renan Filho detalhou algumas das ações pretendidas tanto em rodovias como em ferrovias.

Rodovias: BR-230 (Transamazônica), Ponte do Xingu, Pavimentação da BR-156/AP e BR-226/MA, BR-419/MS, conclusão da BR-101 Nordeste, Início da BR-116/BA (Contorno de Feira) e duplicação da BR-242/BA, Pavimentação da BR-367/MG e duplicação da BR-290/RS

Pontes: Guajará-Mirim/RO, Xambioá – São Geraldo (TO/PA), Ribeiro Gonçalves – Tasso Fragoso (PI/MA), Luiz Alves/GO, Foz do Iguaçu/PR, Porto Murtinho/MS, Jaguarão/RS

Concessões rodoviárias: Conclusão do Contorno de Florianópolis, Leilão das Rodovias do Paraná e BR-381/MG

Ferrovias: Trem de Passageiros Intercidades entre São Paulo e Campinas, Ferrovia Norte-Sul S.A., Malha Central, Extensão Malha Norte, Malha Norte, Malha Oeste, Malha Sul, Estrada de Ferro dos Carajás – EFC, Ferrovia Transnordestina, Ferrovia de Integração Leste-Oeste FIOL 1, Malha Centro-Oeste, Estrada de Ferro Vitória a Minas – EFVM, Malha Sudoeste, Malha Paulista, Ferrovia Tereza Cristina, Transnordestina Salgueiro-Suape, Ferrovia de Integração Leste-Oeste FIOL 2, Adequação da Linha Férrea de Juiz de Fora, Adequação da Linha Férrea de Barra Mansa, Ferrogrão, Rio-Vitória.

