Riocard Mais está pronta para expandir negócios em outros estados e países

Dando prosseguimento à sua trajetória de sucesso, a Riocard Mais, maior empresa de bilhetagem eletrônica do Brasil, quer expandir sua área de atuação e considera-se preparada para administrar sistemas de cidades de fora do estado do Rio de Janeiro e até de fora do País. A participação em eventos internacionais, como o Transport Ticketing Global, realizado em março deste ano, em Londres, mostra que a empresa está em pé de igualdade com algumas das mais importantes do mundo, em termos de tecnologia, atendimento e segurança.

A Riocard Mais é responsável atualmente pela bilhetagem de mais de 40 cidades no estado do Rio de Janeiro, com cerca de 5 milhões de operações diárias. O sistema que opera está entre os 15 maiores do mundo, o que demonstra uma expertise tão grande quanto sólida.

Facilitando a vida do cliente

O cliente Riocard Mais pode pagar sua passagem em qualquer dos meios de transportes do Rio de Janeiro (ônibus, metrô, trens, barcas, vans legalizadas, BRT e VLT), seja com o cartão físico, ou portando apenas um celular que tenha tecnologia NFC, por meio do Cartão Digital. E nem precisa, para isso, ter acesso à internet. Basta aproximar o celular do validador. O app permite também a compra de créditos e sua ativação imediata e o acompanhamento do saldo de todos os cartões cadastrados.

A rede de atendimento dos produtos Riocard Mais disponibiliza mais de 20 lojas físicas, 320 máquinas de recarga, 900 pontos de recarga e o assistente virtual Tomais, que atende nos sete dias da semana, 24 horas por dia, pelo WhatsApp, esclarecendo dúvidas, ajudando a resolver eventuais problemas e até mesmo realizando recarga nos cartões. Além dessas facilidades, ainda existe a pulseira Riocard Mais, que, uma vez presa ao pulso, pode ser aproximada do validador e a passagem será paga como num passe de mágica! De forma rápida, eficiente e muito prática.

Facilitando a vida das cidades

Uma bilhetagem que funcione de forma tão confiável diminui o tempo de embarque das pessoas e, consequentemente, o tempo das viagens, contribuindo para uma melhor fluidez do transporte coletivo. Além disso, a empresa oferece um sistema de bilhetagem que possibilita a implementação de políticas públicas que promovem o acesso aos transportes, como o Bilhete Único Intermunicipal, a Tarifa Social e as gratuidades para idosos, estudantes e pessoas com deficiência. A Riocard Mais está capacitada a prestar consultoria, contribuindo com seu know how para implantação, modernização e aprimoramento de sistemas de bilhetagem eletrônica de cidades interessadas. Quer saber mais? Acesse riocardmais.com.br.