Jogo entre São Paulo e Corinthians provoca desvios em 12 linhas de ônibus nesta quarta (16)

Partida acontece no Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), na Zona Oeste do município; mudanças começam a valer às 17h30

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na próxima quarta-feira, 16 de agosto de 2023, a partir das 17h30, um total de 12 linhas de ônibus sofrerão desvios no entorno do Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi), na Zona Oeste da cidade, por conta da partida entre São Paulo e Corinthians, pela Copa do Brasil.

Veja as linhas envolvidas:

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

Ida: normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Senador Otávio Mangabeira, R. Engº. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

809J/10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi

Sentido Único: normal até R. Panônia, R. Santo Américo, Av. Giovanni Gronchi, R. Leandro Teixeira, R. Pasquale Gallupi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, R. Com. Adibo Ares, prosseguindo normal até a R. Lício Marcondes do Amaral, R. Dr. Maurílio Vergueiro Porto, Av. Prof. Francisco Morato, prosseguindo normal até a Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Senador Otávio Mangabeira, R. Eng. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, R. Santo Américo, prosseguindo normal.

647A/10 Valo Velho – Pinheiros

647P/10 COHAB Adventista – Term. Pinheiros

Ida: normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Senador Otávio Mangabeira, R. Eng. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro

Ida: normal até Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, Av. Fco. Morato, R. Cenobelino Serra, R. Jurupité, R. Rio Azul, R. Manoel Jacinto, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, Pça. da Ressurreição, R. Panônia, R. Santo Américo, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

Volta (antes da interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Santo Américo, R. Panônia, Pça. da Ressurreição, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, R. Ibiapaba, Av. Prof. Francisco Morato, R. Ângelo Colucci, R. Lício Marcondes do Amaral, Av. João Jorge Saad, prosseguindo normal.

Volta (após a interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Santo Américo, R. Panômia, Pça. da Ressurreição, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, R. Ibiapaba, Av. Prof. Francisco Morato, R. Pe. Eugênio Lopes, Pça. Cícero José da Silva, R. Carlos Lima Morel, Av. Prof. Francisco Morato, Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, prosseguindo normal.

807J-10 Term. Campo limpo – Shop. Morumbi

807M/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi

Ida: normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Senador Otávio Mangabeira, R. Eng. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

775F/10 Jd. das Palmas – Hospital das Clínicas

Sentido Único: normal até R. São Pedro Fourrier, Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, prosseguindo normal até Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Eng. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

775F/31 Jd. das Palmas – Pq. do Povo

Sentido Único: normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Dr. Francisco Tomaz de Carvalho, R. Dr. Flávio Américo Maurano, Av. Morumbi, prosseguindo normal até Av. Morumbi, R. Dr. Flávio Américo Maurano, R. Da. Mariquita Julião, R. Sen. Otávio Mangabeira, R. Eng. João Ortiz Monteiro, R. Clementine Brenne, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

756A/10 Jd. Paulo VI – Term. Água Espraiada

Ida: normal até Av. Eliseu de Almeida, R. Edmundo Scannapieco, R. José Jannarelli, R. Regente Leon Kanielfsky, R. dos Três Irmãos, R. Pe. José Achoteguim, R. Aristeu Seixas, R. Prof. Luis Oliani, Av. Com. Adibo Aires, Av. Morumbi, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Morumbi, Av. Com. Adibo Aires, R. Aristeu Seixas, R. Pe. José Achoteguim, R. Dos Três Irmãos, R. Dr. Ariosto Buller Souto, R. Carlos Lima Morel, Av. Prof. Francisco Morato, R. Edmundo Scannapieco, Av. Eliseu de Almeida, prosseguindo normal.

8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi

Ida (antes da interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Av. Morumbi, R. Com. Adibo Ares, R. Aristeu Seixas, R. Pe. José Achoteguim, R. dos Três Irmãos, R. Reg. Leon Kaniefsky, R. Dr. Clóvis de Oliveira, R. Lício Marcondes do Amaral, Av. Jorge João Saad, Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, prosseguindo normal.

Ida (após a interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Joaquim Cândido de Azevedo Marques, Av. Morumbi, R. Com. Adibo Ares, R. Aristeu Seixas, R. Pe. José Achoteguim, R. dos Três Irmãos, R. Dr. Ariosto Buller Souto, R. Carlos Lima Morel, Av. Prof. Francisco Morato, Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Av. Eliseu de Almeida, retorno, Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, Av. Prof. Francisco Morato, R. José Jannarelli, R. Reg. Leon Kaniefsky, R. dos Três Irmãos, R. Pe. José Achoteguim, R. Aristeu Seixas, R. Prof. Luis Oliani, Av. Com. Adibo Ares, Av. Morumbi, Av. Joaquim Cândido de Azevedo Marques, prosseguindo normal.

8029/10 Shop. Portal – Term. Morumbi

Ida (antes da interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Santo Américo, R. Panômia, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, R. Ibiapaba, Av. Prof. Francisco Morato, R. Ângelo Colucci, R. Lício Marcondes do Amaral, Av. João Jorge Saad, prosseguindo normal.

Ida (após a interdição da Av. Jorge João Saad): normal até Av. Giovanni Gronchi, R. Santo Américo, R. Panônia, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, R. Ibiapaba, Av. Prof. Francisco Morato, R. Pe. Eugênio Lopes, Pça. Cícero José da Silva, R. Carlos Lima Morel, Av. Prof. Francisco Morato, Av. Dep. Jacob Salvador Zveibil, Terminal Morumbi.

Volta: normal até Av. Eliseu de Almeida, R. Rio Azul, R. Manoel Jacinto, R. Dr. Sílvio Dante Bertacchi, Pça. da Ressurreição, R. Panônia, R. Santo Américo, Av. Giovanni Gronchi, prosseguindo normal.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte