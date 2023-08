ANTT atende a pedido de inclusão de linha da Expresso Concorrência e autoriza 19 empresas para o transporte em fretamento

Decisões foram publicadas nesta segunda-feira (14) no Diário Oficial da União

ALEXANDRE PELEGI

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 14 de agosto de 2023, decisões relativas a pedidos de empresas de transporte interestadual de passageiros.

Foram atendidas tanto empresas de fretamento, como a inclusão de linha para a Expresso Concorrência (Conceito Transportes), com sede em Goiânia, e que opera no transporte regular.

Veja a seguir:

Decisões Supas nº 456 e 457: Autorizar as empresas relacionadas para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.

. MARTINSLIMA TRANSPORTES & TURISMO LTDA

. MC TOUR TRANSPORTES LTDA

. RENILDO TUMELERO LTDA

. RODRICAR AUTO CENTER LTDA

. TRANSALB TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

. TURISINOS TRANSPORTES LTDA

. VIA PEVIDOR LTDA

. VIACAO REDIL LTDA

. Z TUR LOCADORA E SERVICOS LTDA

. ANTUNES TUR TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

. BELAVIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. COSTA VALE TRANSPORTE LTDA

. ELIS M. P. GIRARDELLO TRANSPORTES LTDA

. FIGUEIRA TRANSPORTES LTDA

. J. P. AMERICO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

. L&R ROCHA TRANSPORTES LTDA

. MAR TURISMO LTDA

. MARCIO TURISMO LTDA

. MARIO TURISMO EXCURSOES E FRETAMENTO LTDA

Decisão Supas nº 458: Deferir o pedido da Expresso Concorrência (Conceito Transportes e Turismo) para modificar a prestação do serviço com a implantação da linha AÇAILÂNDIA (MA) – GOIÂNIA (GO), prefixo nº 15-0081-00, com as seguintes seções:

I – de AÇAILÂNDIA (MA) e IMPERATRIZ (MA) para AGUIARNOPÓLIS (TO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), TALISMÃ (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO) e ANAPÓLIS (GO);

II – de PORTO FRANCO (MA) para AGUIARNOPÓLIS (TO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), TALISMÃ (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), ANAPÓLIS (GO) e GOIÂNIA (GO);

III – de ESTREITO (MA) para ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO), TALISMÃ (TO), PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), ANAPÓLIS (GO) e GOIÂNIA (GO); e

IV – de AGUIARNOPÓLIS (TO), ARAGUAÍNA (TO), COLINAS DO TOCANTINS (TO), GUARAÍ (TO), MIRANORTE (TO), PARAÍSO DO TOCANTINS (TO), GURUPI (TO) e TALISMÃ (TO) para PORANGATU (GO), URUAÇU (GO), ANAPÓLIS (GO) e GOIÂNIA (GO).

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes