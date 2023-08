Nova Friburgo (RJ) suspende licitação para o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte

Valor global do contrato para o lote único é estimado em R$ 15 milhões pelo prazo de 48 meses

ALEXANDRE PELEGI

A prefeitura de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, suspendeu a licitação cuja finalidade é contratar empresa para gerenciar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica e monitorar o serviço municipal de Transporte Coletivo do município.

O certame deveria ter ocorrido no dia 08 de agosto de 2023.

A prefeitura alega que o motivo da suspensão se deu “para melhor análise dos pedidos de esclarecimento e impugnação interpostos e eventual revisão, adequações e alterações pertinentes ao edital do presente processo licitatório”.

A nova data de abertura será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente. Informações poderão ser obtidas pelos telefones (22) 2525-9100 – Ramal 259 ou 2523-1113 ou através do e-mail: licitacaopmnf@gmail.com.

Como mostrou o Diário do Transporte, a licitação foi divulgada no dia 25 de julho de 2023. (Relembre)

Atualmente a bilhetagem é operada pela Faol, que atende o transporte coletivo de Friburgo.

De acordo com o edital do certame, o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) engloba a solução embarcada para a contabilização e registro de todos os usuários que utilizam o Serviço de Transporte Público do Município. Além disso, é responsável pela cobrança da tarifa pública dos usuários aos quais não se aplicam as gratuidades.

O SBE é composto dos seguintes elementos:

Software de Gestão do SBE

Chip de Dados e Conectividade (SIM),

Chip de Secure Access Mobile (SAM),

Validador

Cartões Eletrônicos

Pontos de Venda e Equipe – Comercialização e Bilheteria.

LICITAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Nova Friburgo ainda não realizou a licitação do transporte coletivo, pendente desde 2018.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura iniciou no dia 15 de junho de 2023 uma consulta pública sobre o transporte urbano. O período de participação foi até o dia 5 de julho.

A prefeitura informa que após o prazo da consulta, o edital definitivo da licitação será publicado de acordo com a legislação vigente.

A licitação foi autorizada pela Câmara de Vereadores no dia 30 de maio.

De acordo com o aprovado pelo Legislativo, o serviço de transporte por ônibus terá prazo por dez anos, prorrogáveis por igual período.

Como mostrou o Diário do Transporte, em agosto de 2022 a prefeitura renovou o contrato com a empresa Faol para continuação dos serviços de transportes coletivos municipais. (Relembre)

A renovação começou a valer em 30 de setembro de 2022, quando terminou o contrato emergencial, e vai até 30 de setembro de 2023.

Este é o prazo que a prefeitura tem para concluir nova licitação para a concessão dos serviços de ônibus no município.

