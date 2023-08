Urbs lança edital para ampliar serviço de recarga do cartão de transporte em todos os terminais de ônibus de Curitiba (PR)

Pregão eletrônico acontece nesta segunda-feira (14)

LUANA COUTINHO

A Urbs (Urbanização de Curitiba), responsável pelo transporte público coletivo da capital paranaense, lançou edital para aquisição de 35 máquinas para ampliar o serviço de recarga dos cartões de transporte nos terminais de integração da cidade. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023, no site da prefeitura.

As máquinas serão adquiridas por meio de pregão eletrônico que acontece nesta segunda-feira (14) e terá participação exclusiva de micro e pequenas empresas.

As propostas podem ser enviadas exclusivamente pelo Portal de Compras da Prefeitura de Curitiba (www.e-compras.curitiba.pr.gov.br), entre 14h e 15h. O valor máximo dos lances, que serão recebidos pela mesma plataforma, a partir das 15h05, será de R$ 42.796,50.

O prazo para entrega das máquinas de recarga é de até 60 dias após a assinatura do contrato.

O serviço de recarga está disponível em 13 dos 22 terminais municipais e a previsão é que até o fim de 2023, todos ofereçam a compra de créditos nas bilheterias.

As recargas do cartão transporte podem ser feitas, também, via whatsapp, aplicativos, lojas físicas e pela internet.

