Metroviários de Recife (PE) suspendem greve por 48h, a partir desta segunda-feira (7)

Categoria discute continuidade da paralisação em assembleia

LUANA COUTINHO

Os metroviários de Recife (PE) vão suspender a greve por 48h, a partir desta segunda-feira, 7 de agosto de 2023. A categoria decidiu pela suspensão da paralisação durante a segunda mediação pré-processual, que foi comandada pelo TRT-6 (Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região) e pelo MPT-PE (Ministério Público do Trabalho de Pernambuco) e teve a presença da CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) e do Sindmetro (Sindicato dos Metroviários de Pernambuco).

Até a próxima quarta-feira (9), as operações do metrô vão seguir normalmente e na mesma data acontecerá mais uma reunião de negociação na sede do MPT-PE, às 14h.

Como informou o Diário do Transporte, os metroviários reivindicam reajuste salarial acima da inflação, aumento do piso da categoria para R$ 2.725 e o cumprimento do acordo coletivo firmado com a CBTU, relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/03/metroviarios-de-recife-pe-entram-em-greve-nesta-quinta-03-contra-a-privatizacao-do-sistema/

Luana Coutinho para o Diário do Transporte