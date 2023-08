Metroviários de Recife (PE) entram em greve nesta quinta (03), contra a privatização do sistema

Categoria também reivindica aumento do piso salarial e reajuste acima da inflação

ARTHUR FERRARI

Quem utiliza o metrô em Recife (PE) se depara com as 36 estações do sistema fechadas nesta quinta-feira, 3 de agosto de 2023, após os metroviários anunciarem uma greve de tempo indeterminado.

A categoria votou e decidiu pela paralisação, reivindicando um reajuste salarial acima da inflação, aumento do piso salarial de R$ 1.900 para R$ 2.725 e o cumprimento do acordo coletivo de trabalho firmado com a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos).

“Somos uma categoria com especialização e a base salarial está em torno de R$ 1.900. Nossa luta é por um piso de R$ 2.725”, diz o vice-presidente do Sindmetro-PE, Assis Filho.

“Não temos aumento real desde 2010. Propomos um reajuste de 25% e a empresa ofereceu 15% neste ano e mais 12% em 2024. Nós entramos em acordo, fechamos a questão e depois fomos comunicados que não era viável”, completa Filho.

Agora, a esperança da categoria é que a CBTU (Companhia Brasileira de Trens Urbanos) faça uma proposta de acordo.

“Nossa categoria está irritada com o que a empresa vem fazendo com os trabalhadores. Com a paralisação, acreditamos que vamos sensibilizar o governo e fazer com que ele volte atrás na sua posição de privatização”, “Caso isso não aconteça, vamos diretamente ao Governo Federal. Queremos fazer pressão e conseguir um bom acordo coletivo, além de tirar a CBTU do PND (Programa Nacional de Desestatização)”, diz o presidente do sindicato, Luiz Soares.

Nesta sexta-feira (04) os metroviários se reúnem para votar a manutenção da greve, às 18h.

A paralisação do sistema metroviário afetas cerca de 180 mil passageiros por dia na Grande Recife.

Na última semana, quando ocorria a greve dos rodoviários na região metropolitana da capital pernambucana, o metrô também chegou a ser paralisado por 48 horas na última quarta-feira (26), com a categoria já reivindicando os atuais pedidos, como mostrou o Diário do Transporte.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte