Especialistas em transportes sobre trilhos discutem uma Política Nacional para o resgate do transporte ferroviário de passageiros

Tema será um dos destaques do Arena ANTP 2023, evento com inscrições gratuitas que será realizado entre os dias 24 e 26 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo

LUANA COUTINHO

Desenvolver o sistema ferroviário de transporte de passageiros permite que a população tenha escolha sobre o modal de deslocamento, deixando o transporte rodoviário e aéreo como alternativas e não como únicas opções.

No Congresso Arena ANTP 2023, o presidente do Conselho da ANPTrilhos, Jouber Flores, o Secretário Nacional Ferroviário do Ministério dos Transportes, Leonardo Ribeiro, o Diretor-Presidente da INFRA S/A, Jorge Bastos, o Presidente da ABIFER, Vicente Abate, o Presidente da CPTM, Pedro Moro e o Presidente da CCR, Márcio Hannas, vão debater as vantagens e as propostas para o transporte ferroviário de passageiros.

Estabelecer uma Política Nacional para regulamentar o transporte ferroviário de passageiros tem potencial para trazer benefícios para empresas que oferecem o serviço e para os usuário, uma vez que os investimentos no setor devem aumentar, o que gera melhorias na infraestrutura e na eficiência do transporte.

Todas as melhorias contribuem ainda no giro da economia, já que com a ampliação do serviço vem o fortalecimento industrial e a geração de empregos em diversos setores.

Para o presidente da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Pedro Moro, que participará do painel de discussão sobre o tema no Arena ANTP 2023, fortalecer o transporte de passageiros sobre trilhos tende a trazer mais benefícios para a mobilidade urbana, como um todo.

“O sistema ferroviário perdeu espaço ao longo dos anos para outros meios, como o rodoviário e aéreo. O resgate do transporte ferroviário de passageiros busca reconhecer e valorizar o potencial dessa modalidade, investindo em infraestrutura adequada, modernização tecnológica, aumento da oferta de rotas e horários, além de campanhas de conscientização e incentivos para atrair mais passageiros. O objetivo desse resgate é promover um transporte mais sustentável, eficiente e integrado, trazendo benefícios para a mobilidade urbana e a qualidade de vida das pessoas”, explica Moro.

Pedro Moro complementa dizendo que a Política Nacional ajudará no desenvolvimento econômico e beneficiará o turismo.

“Uma política nacional para injetar recursos e expandir o transporte ferroviário possibilita promover maior mobilidade, conectividade e acessibilidade, oferecendo uma alternativa viável e sustentável para a locomoção das pessoas, além de estimular o desenvolvimento econômico nas regiões por onde passa, com geração de empregos e impulsionamento do turismo”, completa o presidente da CPTM.

O presidente da CCR Mobilidade, Marcio Hannas, que também integra o debate sobre o tema, analisa os benefícios de uma Política Nacional voltada para o transporte ferroviário de passageiros.

“O desenvolvimento do transporte de passageiros por trilhos é fundamental nos grandes centros urbanos, por ser uma forma de mobilidade capaz de deslocar um grande volume de pessoas, com energia limpa. Há potencial no Brasil para avançar cada vez mais o conceito de ‘Mobility as Service’, uma tendência apoiada em tecnologia e inovação. Isso demanda investimento em uma rede integrada, eficiente e mais bem planejada, que garanta jornadas mais rápidas e seguras aos passageiros. Acreditamos e apoiamos uma política nacional voltada a um modelo otimizado, com menos concorrência entre modais e esferas de governo municipais e estaduais”, explica Marcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

A discussão sobre mobilidade é ampla e entre os dias 24 e 26 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, diversos especialistas no assunto estarão reunidos para debater propostas e soluções no Arena ANTP 2023, o maior evento brasileiro sobre mobilidade urbana.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte