Concorrência para contratar prolongamento da Avenida Chucri Zaidan em São Paulo tem nova data para acontecer

Prefeitura agendou para este mês de agosto a abertura dos envelopes



WILLIAN MOREIRA



A SPObras, órgão da Prefeitura de São Paulo, alterou a data para a realização da licitação que vai contratar consórcio ou empresa responsável pela conclusão das obras de ampliação da Avenida Chucri Zaidan, na Zona Sul da cidade.



Segundo a administração municipal a abertura dos envelopes e revelação do vencedor será feita no próximo dia 18 de agosto, permitindo assim que as obras saiam do projeto e entregues para a população.



Com valor estimado de R$ 455 milhões a obra em questão além de aumentar a avenida e criar uma nova ligação com a Marginal Pinheiros, inclui a construção de uma rampa para ciclistas na Ponte Laguna e construção de passagem subterrânea na Avenida Cecília Lottenberg.



Por meio de nota ao Diário do Transporte, a SPObras confirmou a alteração no prazo para o certame.



“A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, informa que a sessão de abertura dos envelopes da licitação das obras remanescentes de prolongamento da Av. Chucri Zaidan anteriormente agendada para 27/07/2023 foi remarcada para o dia 18/08/2023, às 10h30. O reagendamento foi publicado no Diário Oficial da Cidade (DOC).”



Como mostrou o Diário do Transporte, o projeto foi liberado neste ano pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) para ser concluída e envolve também a implantação de corredor de ônibus.



Willian Moreira para o Diário do Transporte