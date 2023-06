SPObras publica data da licitação do prolongamento da avenida Chucri Zaidan com corredor de ônibus após liberação do TCM

Finalização da implantação do empreendimento implicará a criação de uma nova ligação alternativa e de apoio à Marginal Pinheiros

ALEXANDRE PELEGI/ADAMO BAZANI

A prefeitura de São Paulo, por meio da SPObras, empresa municipal, publicou em edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 26 de junho de 2023, a retomada da concorrência para as obras remanescentes de prolongamento da avenida Chucri Zaidan. A data e local de entrega dos envelopes está marcada para 28 de julho de 2023.

A concorrência contempla ainda a implantação da rampa cicloviária na Ponte Laguna, corredor de ônibus e a construção de uma passagem subterrânea em túnel sob a Av. Cecilia Lottenberg..

O edital já está liberado.

A licitação estava suspensa pelo TCM (Tribunal de Contas do Município) desde o início de março e foi liberada na semana passada.

Após os ajustes determinados pelo TCM, o valor rdas obrsas foi reduzido em R$ 72 milhões, passando de mais de R$ 527 milhões para R$ 455 milhões.

O TCM também liberou a concorrência para a reforma do corredor de ônibus na Av. Amadoer Bueno da Veiga, na zona Leste.

Com os ajustes, o valor desta obra cairá de R$ 82 milhões para R$ 71 milhões.

Relembre:

O prolongamento da Chucri integra a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada.

A finalização da implantação do empreendimento implicará a criação de uma nova ligação alternativa e de apoio à Marginal Pinheiros, aumentando a acessibilidade urbana da região sul do Município de São Paulo.

A obra ainda favorecerá os pedestres, com implantação de passeios amplos e acessíveis, e ciclistas, com implantação de ciclovias que fazem a conexão da nova via aos sistemas cicloviários existentes na Marginal Pinheiro e no corredor Berrini

De acordo com o termo de referência, o empreendimento cuja obra foi licitada em 2008 pela EMURB compreendia a execução do trecho da Rua João Dória à Avenida João Dias, numa extensão de 3,2 km, inclusive o túnel sob a Rua José Guerra, atual Rua Cecilia Lotemberg, implantação da Ponte Laguna e obras de adequação.

“Devido a fatores supervenientes que consumiram mais recursos do que o previsto, mesmo com a redução do escopo, não foi possível concluir a obra do túnel, tendo sido executados apenas seus emboques, conforme alternativa em célula simples. O contrato de obras (Lote 5) foi encerrado após os devidos ajustes viários para operação do trânsito e transporte em condições provisórias”, relata o edital.

As obras pendentes abrangem:

= Trecho 1 – Urbanismo da Av. Chucri Zaidan

= Trecho 2 – Implantação do Corredor de Ônibus da Av. Chucri Zaidan e Passagem Subterrânea

= Trecho 3 – Adequação do Corredor de Ônibus da Av. Chucri Zaidan (Av. Joao Doria a R. Antonio de Oliveira)

= Rampas cicloviárias na Ponte Laguna

“Atualmente os moradores reivindicam a retomada das obras, pois sem a passagem subterrânea a mobilidade na região ficou prejudicada, o trânsito ficou sobrecarregado, além de ser uma área inutilizada”, diz o Edital.

CORREDOR DE ÔNIBUS:

A licitação do corredor Amador Bueno da Veiga refere-se ao trecho entre a Praça Micaela Vieira e a Rua Embira e contempla a requalificação de cruzamentos, plataformas, paradas de ônibus com implantação de sistemas de monitoramento.

A concorrência estava suspensa desde o início de março de 2023.

O traçado do corredor Amador Bueno da Veiga, de 5 quilômetros de extensão, inicia-se na confluência da Rua Dr. João Ribeiro com a Praça Micaela Vieira e segue até o cruzamento das Avenidas Dom Helder Câmara e Calim Eid, seguindo até a confluência com a Rua Embira e término junto à Avenida São Miguel.

CHUCRI ZAIDAN:

O edital das obras remanescentes do prolongamento da avenida Chucri Zaidan também estava suspenso desde março de 2023.

O edital tinha sido lançado em 17 de janeiro de 2023.

Segundo a prefeitura, a primeira etapa de obras havia sido concluída em 2018 e, por causa de problemas que consumiram mais recursos do que o previsto, não foi possível concluir todo o projeto original, a exemplo da passagem subterrânea em túnel sob a Av. Cecilia Lottenberg, tendo sido construídas apenas as entradas do túnel.

O empreendimento prevê a construção do túnel sob a Av. Cecília Lottenberg, com 880 metros de extensão, em célula dupla, contemplando duas faixas por sentido, passeios laterais e sistemas, inclusive saídas de emergência e poços de ventilação.

Os serviços também abrangem a implantação de corredor de ônibus, enterramento das redes aéreas, paisagismo e melhoramentos nos trechos já existentes da via. No trecho da Av. João Doria até a Rua Antônio de Oliveira, haverá adequação da geometria viária existente para comportar 4 faixas por sentido, sendo a faixa da esquerda para corredor de ônibus.

A futura obra favorecerá os pedestres, com implantação de passeios amplos e acessíveis; e ciclistas, com implantação de ciclovias que fazem a conexão da nova via aos sistemas cicloviários existentes na Marginal Pinheiro e no corredor Berrini, além da implantação de uma rampa cicloviária metálica na Ponte Laguna, conectando-a à ciclovia existente na margem Leste do Rio Pinheiros.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes