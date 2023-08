Licitação do Metrô de SP das obras para adequação da Ragueb Chohfi, necessárias para expansão da Linha 15-Prata, recebe 12 propostas

Sessão pública aconteceu nessa quinta-feira (03), com valores que oscilam de R$ 146 milhões a R$ 209 milhões

A Companhia do Metrô de São Paulo realizou nessa quinta-feira, 03 de agosto de 2023, a abertura da sessão pública de licitação dos serviços de engenharia para a adequação da Avenida Ragueb Chohfi.

A obra é necessária para adaptar a via para as obras de expansão da Linha 15-Prata do monotrilho.

Em setembro de 2022 a Companhia chegou a licitar o mesmo objeto, mas a única proponente, o Consórcio Expresso Ragueb (Álya Construtora S.A. e Coesa Construções e Montagens S.A.) foi desclassificada pela Comissão Licitante. O valor proposto chegou à marca de R$ 250 milhões, o que foi rejeitado pela Companhia. (Relembre)

Em São Mateus será implantada uma baia nova de regulagem, como define o aviso da licitação.

Na expansão ao leste, o Metrô de SP prevê, além da construção da via, um novo pátio para os trens da linha 15 e mais duas estações, Boa Esperança e Jacu-Pêssego.

Conforme a Ata da sessão, 12 empresas e consórcios apresentaram propostas.

O valor do orçamento estimado pelo Metrô para esta licitação é de R$ 194 milhões (R$ 194.182.176,18) na data base 01 de dezembro de 2022.

As propostas apresentadas utilizaram como data base para os preços o dia 1º do mês de julho de 2023.

Os valores apresentados variaram do menor preço, ofertado pelo Consórcio Augusto Velloso A3 (R$ 146 milhões) até o maior, da Construtora Kamilos (R$ 209 milhões)

Por ter apresentado a melhor proposta (menor valor), o Consórcio Augusto Velloso A3 foi intimado a apresentar toda a documentação exigida pelo edital da concorrência.

Veja a relação das proponentes:

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes