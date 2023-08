Operação do Serviço 710 da CPTM passa por mudanças neste fim de semana, dias 05 e 06 de agosto

Mudanças acontecem em razão de obras de melhorias e modernização

VINICIUS DE OLIVEIRA

Neste final de semana, dias 05 e 06 de agosto de 2023, o Serviço 710 da CPTM, que realiza viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, terá mudanças em sua operação por conta de obras de melhorias e modernização.

No sábado (05), das 23h30 até o fim da operação comercial, os trens da Linha 10-Turquesa que seguem sentido Rio Grande da Serra não irão parar na Estação Utinga.

A orientação é de que o passageiro que vem da Estação São Caetano e deseja desembarcar na Estação Utinga, vá até Prefeito Saladino e retorne.

No caso das pessoas que acessam a estação com destino Rio Grande da Serra, é necessário realizar o embarque na plataforma oposta, sentido Jundiaí, seguir até a Estação São Caetano e retornar.

Já no domingo (06), entre 9h e 13h, os coletivos fazem o atendimento do Serviço 710 irão operar no trecho Jundiaí-Ribeirão Pires. Um coletivo estará circulando entre as estações Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

A CPTM ressalta que em todas as cinco linhas o intervalo médio previsto para os sábados, após as 21h, e domingos, durante toda a operação comercial, é de até 35 minutos.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte