Concessionária SP Noroeste anuncia reformas nos terminais de ônibus Campo Limpo, Pirituba e Pinheiros, em São Paulo

Trabalhos incluem obras de requalificação dos espaços e melhorias propostas pela administradora privada



WILLIAN MOREIRA



A SP Terminais Noroeste, concessionária administradora dos terminais de ônibus urbanos de São Paulo do Campo Limpo, Pinheiros e Pirituba, anunciou nesta sexta-feira, 04 de agosto de 2023, o início das obras nestes espaços.



De acordo com a empresa que venceu a licitação e administra estes três locais, estão previstas intervenções para começo já na próxima segunda (07), com a finalidade de reduzir os desconfortos aos passageiros com a elevação e retenção das plataformas, implantação de piso tátil direcional, construção de rampas de acessibilidade internas e externas, instalação de sinalização horizontal para acesso e circulação de veículos autorizados, instalação de gradis, guarda corpo, corrimões e guias de balizamento, além da reformulação dos sanitários masculinos e femininos.



Além disso, a construção de um sanitário família, modernização dos bicicletários e instalação de paraciclos também serão executadas, com prazo de conclusão em sete meses.



A concessionária SP Terminais Noroeste administra outros seis terminais, o Amaral Gurgel, Casa Verde, Jardim Britânia, Lapa, Princesa Isabel e Vila Nova Cachoeirinha que em breve vão passar também por obras.



Como mostrou o Diário do Transporte, em abril deste ano foi assinado o contrato de concessão dos blocos Sul e Noroeste dos terminais de ônibus coletivo. Com vigência de 30 anos, além da gestão e conservação das dependências, o concessionário pode realizar a exploração comercial, mas em contrapartida realizar melhorias na infraestrutura dos espaços.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2022/04/06/prefeitura-de-sp-assina-contratos-de-concessao-dos-blocos-sul-e-noroeste-dos-terminais-de-onibus/



Willian Moreira, para o Diário do Transporte