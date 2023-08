ViaMobilidade tem oportunidade de trabalho exclusiva para mulheres na Linha 5-Lilás

Vagas são para atuar no atendimento aos passageiros nas estações

LUANA COUTINHO

A ViaMobilidade, concessionária responsável pelas linhas 8-Diamante, 9-Esmeralda e 5-Lilás, está com vagas abertas exclusivamente para mulheres.

São 30 oportunidades para atuar como AAS (Agentes de Atendimento e Segurança), na Linha 5-Lilás do metrô, prestando atendimento aos passageiros nas estações.

A ViaMobilidade conta com 350 agentes em seu quadro de funcionários, sendo 64 postos são ocupados por mulheres e a empresa procura ampliar o número de colaboradoras.

De acordo com a empresa, na área de tráfego, 53 vagas são ocupadas por mulheres, o que representa 33% do total de trabalhadores do setor.

As mulheres que tiverem interesse em concorrer às vagas podem enviar o currículo pelo site da ViaMobilidade, na seção Oportunidades. Mulheres cis e trans podem participar do processo de seleção. A concessionária também disponibiliza outras funções, inclusive com banco de dados para PCDs (pessoas com deficiências).

As candidatas devem ter ensino médio completo, conhecimento em pacote Office e disponibilidade de horário para trabalhar em escala. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, previdência privada e folga no dia do aniversário.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte