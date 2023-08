Tribunal de Contas de São Paulo alerta prefeitura sobre atrasos nas obras do Corredor Santo Amaro

Após metade do prazo somente 20% dos trabalhos foram finalizados



WILLIAN MOREIRA



O Tribunal de Contas do Município (TCM) comunicou a Prefeitura de São Paulo, com a finalidade de alertar a gestão de Ricardo Nunes sobre os atrasos nas obras de modernização e reforma do corredor de ônibus na Avenida Santo Amaro.



De acordo com o TCM, apenas 20% do empreendimento foi feito após metade do prazo das obras ser alcançado.



As obras têm duração de 24 meses e começaram em julho de 2022, depois de anos após o contrato ser assinado em maio de 2016.



A requalificação do corredor faz parte de um pacote de investimentos no valor de R$ 74 milhões na Operação Urbana Consorciada da Avenida Brigadeiro Faria Lima em um trecho de 2,7 quilômetros de intervenções entre a Avenida Juscelino Kubitschek a Avenida dos Bandeirantes, cruzando a Avenida Hélio Pellegrino.



A SPObras e a empresa contratada afirmam em sua defesa que o ritmo lento da obra acontece devido a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) autorizar a ocupação de apenas duas faixas de trânsito para evitar maiores transtornos, quando o ideal seriam quatro faixas.



As ações na avenida incluem também o enterramento de redes, remodelação da drenagem urbana, mudanças na iluminação, nova sinalização e possibilidade de pontos/faixas de ultrapassagem pelos ônibus no corredor.



O Diário do Transporte procurou a Prefeitura de São Paulo para um posicionamento sobre a decisão do TCM e aguarda retorno.



Willian Moreira para o Diário do Transporte