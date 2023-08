Prefeitura de São Paulo promete ao TCM agilizar obras atrasadas da avenida e corredor de ônibus Santo Amaro com força tarefa

Mesa técnica entre o órgão de contas e representantes da gestão municipal foi realizada nesta terça (08); Apenas 20% dos trabalhos avançaram com 50% do tempo previsto já tendo transcorrido; CET e SPTrans também participaram do encontro

ADAMO BAZANI

Representantes da prefeitura de São Paulo, incluindo SPObras, SPTrans e CET, prometeram nesta terça-feira, 08 de agosto de 2023, ao TCM (Tribunal de Contas do Município) realizar uma força-tarefa para tentar agilizar as obras de requalificação do corredor de ônibus e da avenida Santo Amaro, na zona Sul da capital, que estão em atraso.

Como mostrou o Diário do Transporte, um levantamento do TCM divulgado na última semana, revelou que apenas 20% dos trabalhos avançaram com 50% do tempo previsto já tendo transcorrido.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/08/02/tribunal-de-contas-de-sao-paulo-alerta-prefeitura-sobre-atrasos-nas-obras-do-corredor-santo-amaro/

Segundo a prefeitura, a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação para atividades de apoio à reforma da avenida Santo Amaro também deverá trazer mais agilidade aos trabalhos.

Nesta terça-feira, foi realizado um encontro entre o conselheiro relator da matéria, Domingos Dissei; o chefe de gabinete, Rubens Chammas; técnicos do TCM; o Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Marcos Monteiro; o diretor-presidente da SP Obras, Takaharu Yamauchi; e técnicos da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da SPTrans (São Paulo Transporte), que gerencia os ônibus da cidade.

Segundo o TCM, o Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana, Marcos Monteiro, disse que definiria com a Secretaria Municipal de Governo novas ações de intervenção no trânsito, a fim de possibilitar mais rapidez para a obra, com aumento de frentes de trabalho.

O diretor-presidente da SP Obras, Takaharu Yamauchi, disse no encontro que os órgãos envolvidos na liberação dos recursos estão trabalhando conjuntamente para finalizar as tratativas e concretizar a assinatura do contrato. A empresa da prefeitura prometeu que dará suporte nas novas fases de intervenção e será responsável pela elaboração e execução do Projeto de Desvio de Tráfego (PDDT).

O TCM explicou que as obras na avenida Santo Amaro fazem parte da Operação Urbana Consorciada Faria Lima e estão orçadas em R$ 74 milhões. O prazo previsto inicialmente era de 24 meses.

Os trabalhos começaram efetivamente em julho de 2022, depois de adiamento por causa de desapropriações, licenciamento, estudos técnicos, análises urbanísticas e definição de recursos. O contrato com o consórcio está assinado desde maio de 2016.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes