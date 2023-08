Projeto de privatização do Metrô de Recife (PE) pode ser engavetado, diz Fernando Haddad

Durante entrevista, o Ministro da Fazenda explicou que o fator social e a revisão dos planos de privatizações de Bolsonaro podem resultar na remoção do transporte público da cartilha de empresas



WILLIAN MOREIRA



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu entrevista nesta quarta-feira, 2 de agosto de 2023, no canal do Governo Federal, abordando vários assuntos como economia, tributos e impostos, além do transporte público.



Em resposta a um questionamento, Haddad disse que o plano de privatização do governo de Jair Bolsonaro que inclui empresas de diferentes segmentos está sendo revisado, com algumas delas previstas para sair deste projeto.



O fator determinante para essa decisão é o “fator social” de algumas empresas, especialmente aquelas que atendem diretamente o público, como a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), operadora do transporte metroviário de Recife.



Como a cartilha de empresas está em análise, cada ministro de sua área vai definir o que sai e o que fica na mira das privatizações, o que será definido nas próximas semanas, conforme o Governo Federal estuda as concessões.



“O Governo Federal está revendo todo o plano de privatização do governo anterior. O ministério da gestão que também tem atribuição de decidir o quão empresa sai do programa de privatização e qual permanece. Em geral as empresas que têm um sentido mais essencial, ela tem sido revista no sentido de não privatizar. A revisão do plano de privatizações está acontecendo e algumas empresas serão retiradas do programa de privatização justamente por esse componente social que é muito importante”, explicou Fernando Haddad.



Atualmente os metroviários de Recife vem se mobilizando contra a possibilidade de privatização do sistema, algo que aconteceu com o Metrô de Belo Horizonte no final de 2022 e que era gerenciado pela CBTU.



Uma greve do transporte metroviário na capital pernambucana não está descartada.



Willian Moreira, para o Diário do Transporte