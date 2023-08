Prefeito Ricardo Nunes autoriza início de 25 novas obras em pontes e viadutos em São Paulo; projeto soma investimento de R$ 1,64 bilhão

No biênio 2023/24 estima-se que seja gasto R$ 1,3 bilhão através do Programa de Recuperação e Manutenção de pontes, viadutos, pontilhões, passarelas e túneis

Nesta quarta-feira, 02 de julho de 2023, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comunicou a autorização para o início de 25 obras em pontes e viadutos, que terão um investimento de R$ 123,6 milhões.

As obras integram as melhorias previstas no Programa de Recuperação e Manutenção de pontes, viadutos, pontilhões, passarelas e túneis, que somam uma aplicação total de R$ 1,64 bilhão da administração pública.

“Nosso objetivo agora é fazer as ações preventivas, não esperar acontecer o problema para poder fazer alguma ação. Tem sido assim nas grandes obras de drenagem, contenção de encostas”, disse o prefeito Ricardo Nunes durante a coletiva de anúncio das obras.

Os projetos têm o intuito de aumentar a segurança e melhorar a qualidade da infraestrutura viária no município, assim como o programa da prefeitura busca manter uma rotina de inspeções e manutenções preventivas.

Desde 2021, a cidade teve mais de 2.000 metros de juntas de dilatação substituídas, além de contar com mais de 300 aparelhos de apoio, mais de 50 mil metros de fissuras recuperadas e 60 mil metros quadrados pintados em pontes, viadutos, túneis e passarelas.

No período de 2021 a julho de 2023, um total de 40 obras foram realizadas, e no momento, 41 locais passam por recuperação ou reformas, além do início de outros 25 informados pelo prefeito Ricardo Nunes nesta manhã.

Neste processo, 22 obras já tiveram as licitações publicadas e estão em fase de elaboração de editais para de fato começarem.

A previsão para o biênio 2023/24 é de que sejam gastos R$ 1,3 bilhão.

Confira abaixo o balanço das ações do Programa desde 2021.

Obras concluídas (40 locais):

Pontilhão Jacu-Pêssego

Ponte do Limão

Viaduto Gazeta do Ipiranga

Av. Tajuras (Túnel Janio Quadros )

Pontilhão na pista central da Marginal Tietê

Viaduto Luis Eduardo Magalhães

Viaduto Raimundo Pereira de Magalhães

Ponte do Piqueri

Ponte Domingos Franciulli Netto

Viaduto Pires do Rio

Complexo Mackenzie

Complexo Viário Aurélio Batista Félix

Viaduto T5 – Marginal Pinheiros

Pontilhão – Av. Conselheiro Carrão

Viaduto de Interligação – Av. Paulista x Av. Dr. Arnaldo

Passarela de Pedestres – R. Luigi Grecco x R. Capistrano de Abreu

Pontilhão – R. Doutor Miguel Guimarães

Ponte da Casa Verde

Pontilhão – Av. Julio Buono x Águas Formosas

Pontilhão – Av. Edu Chaves

Túnel Max Feffer

Ponte Comunidade Húngara

Pontilhão – R. Henrique Franco x R. Mario Pati

Ponte – Rua João Spinola Carneiro X Av. Boturussu

Pontilhão – Travessa Dança da Canoa

Pontilhão – Rua Baixa X Rua Carcicé

Ponte da Freguesia do Ó

Viaduto Engenheiro Alberto Badra

Pontilhão – Av. Imperador x Av. Ribeirão Jacu

Pontilhão – Av. Jardim Japão

Viaduto Diário Popular

Viaduto Bresser

Ponte da Casa Verde

Túnel Janio Quadros

Ponte Comunidade Húngara Sentido Castelo Branco

Viaduto Elias Nagib Briem

Ponte Freguesia do Ó

Viaduto Elevado do Glicério

Viaduto Imigrantes

Viaduto Rosita Macedo de Andrade (Viaduto da China)

Obras em execução (41 locais):

Túnel Ligação da Av. Cidade Jardim com Av. Eng. Oscar Americano – alça de acesso à Av. Eng. Oscar Americano

Ponte Rua Desembargador Fausto Whitaker Alvim

Viaduto Gazeta do Ipiranga

Ponte das Bandeiras

Túnel Fernando Vieira de Melo

Ponte Eng. Roberto Rossi Zuccolo

Expresso Tiradentes

Viaduto Domingos Franciulli Netto

Pontilhão e recomposição do viário – Avenida São Miguel, alt. do n° 8460, em frente ao trecho do Córrego Jacú paralelo à Av. Dr. Custódio de Lima

Viaduto Imigrantes

Viaduto Cap. Pacheco e Chaves

Ponte Giovanni Boccati

Ponte Júlio de Mesquita Neto

Ponte Transamérica

Viaduto dos Bandeirantes

Viaduto Dep. Antonio S. Cunha Bueno

Viaduto Antônio Abdo

Viaduto Nove de Julho

Ponte Bernadino D’áuria

Viaduto Carlos Ferraci

Viaduto Antônio Sanches de Larragoiti Junior

Viaduto Gal. Milton Tavares

Viaduto Naor Guelfi

Viaduto Gal. Olímpio da Silveira

Viaduto Beneficência Portuguesa

Ponte Engenheiro Ary Torres

Viaduto Gal. Marcondes Salgado

Viaduto Paraíso

Viaduto Sumaré

Viaduto Doutor Arnaldo

Complexo Viário Jacu-Pêssego

Viaduto Carlito Maia

Ponte Aricanduva

Complexo Aurélio Batista

Ponte Senador José Ermínio

Complexo Viário Senador Antônio Emygdio de Barros Filho

Viaduto Jabaquara

Viaduto Arapuã

Viaduto Santa Efigênia

Viaduto 25 de Março

Viaduto Ivan da Costa Rodrigues (João Beiçola)

Obras em contratação (25 locais)

Complexo Saad

Viaduto dos Imigrantes

Viaduto Olavo Fontoura

Ponte Anhembi

Ponte Estaiada

Viaduto Martinho Prado

Viaduto Dr. Eusébio Stevaux

Viaduto Gov. Roberto Abreu Sodré

Viaduto Antonio Nakashima

Complexo Padre Adelino

Passarela Ciccillo Matarazzo

Viaduto João Julião C. Aguiar

Viaduto Incinerador Vergueiro (Saioá 1 e 2)

Viaduto Doutor Plínio de Queiroz

Viaduto Brigadeiro Luiz Antônio

Viaduto Dona Paulina

Viaduto Austregésilo de Athayde

Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie

Ponte Bernardo Goldfarb

Viaduto Armando Puglisi

Viaduto Condessa de São Joaquim

Ponte da Vila Guilherme

Ponte da Avenida Santos Dumont

Viaduto Engenheiro Luiz Alfredo Falcão Bauer – Ayrton Senna

Pontilhão na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães

Obras em licitação (22 locais)

Viaduto Mofarrej

Viaduto Domingos de Moraes

Viaduto Jose Colassuonno

Viaduto Honestino M. Guimarães

Viaduto Frederico Eduardo Mayr

Ponte Transamérica

Viaduto Pedro de Toledo

Viaduto Gal. Euclides Figueiredo

Viaduto Eng. Antônio de Carvalho Aguiar

Viaduto Santo Amaro

Viaduto dos Bandeirantes

Ponte Vitorino Goulart da Silva

Viaduto Eng. Orlando Murgel

Complexo Viário Maria Maluf

Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro

Viaduto Deputado Ulysses Guimarães

Viaduto Dona Mora Guimarães

Viaduto Doutor João Tranchesi

Passarela Professor Doutor Emílio Athié

Viaduto Guadalajara

Viaduto Dona Matilde

Viaduto Washington Luiz

