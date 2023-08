Itinerário da linha 122 de Campinas (SP) é ampliado na região do Ouro Verde a partir da próxima quinta-feira (3)

Mudança vai atender moradores de condomínios residenciais Fazenda Lagoa e Parque Universitário

LUANA COUTINHO

O itinerário da linha 122 – Terminal Via Nova – Campinas Shopping, de Campinas (SP), será ampliado a partir desta quinta-feira, 3 de agosto de 2023.

Com a mudança feita pela Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas), os moradores dos condomínios residenciais Fazenda Lagoa e Parque Universitário de Viracopos, na região do Ouro Verde passam a ser atendidos pela linha. A mudança será no sentido Campinas Shopping.

O novo trajeto passa a atender quatro novos pontos de parada junto aos condomínios Bem Morar Liberdade e Residencial Parque da Praças. O itinerário também inclui as vias Leonísio Guerra, Celso Rinaldi, Roseli dos Santos Pereira, Nove (Residencial Fazenda Lagoa), Lázaro Fogaça, Manoel Leite e Josefina Umbelina dos Santos. Depois, a linha retoma o caminho pelas avenidas Camucim e Ruy Rodriguez, no sentido do Terminal Ouro Verde.

A linha 122 também vai ter alteração na grade horária a partir de quinta-feira (3). As mudanças serão feitas nas operações realizadas em dias úteis, finais de semana e feriados. A circulação terá intervalos fixos de 60 minutos.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte