Frota de ônibus de Manaus (AM) recebe 14 novos coletivos nesta terça-feira (1º)

Prefeitura diz que até o fim do ano serão entregues mais 110 veículos

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Manaus (AM) ampliou a frota de ônibus da cidade, com a entrega de 14 novos coletivos, realizada nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023. Até o momento, segundo a administração municipal, foram entregues 40 novos veículos em 2023 e a meta é entregar 110 ônibus até o fim deste ano.

Os coletivos são do tipo convencional e equipados com ar-condicionado, rampas de acesso para cadeirantes, suspensão pneumática e receberão câmeras de segurança. As carrocerias são da Marcopolo.

A aquisição dos ônibus faz parte da renovação gradativa da frota municipal, que conta atualmente com 1.166 veículos, distribuídos em 218 linhas.

O prefeito de Manaus, David Almeida, falou sobre a chegada dos novos ônibus e a modernização da frota.

“Quando assumimos a prefeitura, não tínhamos ônibus com ar-condicionado. Hoje, temos mais de 200. Entregamos mais 14 de um total de 150 ônibus que entregaremos até o final deste ano. Vale ressaltar que destes, 12 serão elétricos e já devem chegar no próximo mês em nossa cidade. Esses ônibus que estamos entregando são especiais. Manaus é a primeira capital brasileira a utilizá-los. São veículos 60 vezes menos poluentes que os fabricados há 10 anos, beneficiando o meio ambiente. Isso faz parte do programa de renovação da frota da cidade que irá levar qualidade de serviço para a nossa população”, ressalta Almeida.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte