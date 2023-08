Novo PAC será lançado em 11 de agosto, diz Lula

Na área de mobilidade, além de linhas de trem, metrô e BRTs, são esperados anúncios para incentivos para frotas de ônibus elétricos; Em São Paulo, Tarcísio já listou obras da CPTM e do Metrô

ADAMO BAZANI

Nas redes sociais, o presidente Luís Inácio Lula da Silva, anunciou nesta terça-feira, 1º de agosto de 2023, que no próximo dia 11 vai anunciar o lançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

“Dia 11 nós vamos lançar o PAC no Rio de Janeiro. Mas antes, vamos à Belém, junto com outros países amazônicos, fazer um grande encontro para construir uma proposta para a COP 28, nos Emirados Árabes.” – falou Lula em sua live semanal e escreveu em suas contas nas redes sociais.

Uma das bandeiras da administração de Lula no segundo mandato em 2007, o PAC do ano de 2023 deve ter seis linhas principais: transportes, infraestrutura urbana, social, saneamento básico, comunicações e energia.

Na área de mobilidade, além de linhas de trem, metrô e BRTs (corredores Bus Rapid Transit), são esperados anúncios para incentivos para frotas de ônibus elétricos.

As estimativas quanto aos coletivos elétricos vêm desde o primeiro semestre, quando até então era esperado um anúncio para 02 de julho de 2023.

No dia 02 de junho de 2023, em visita à fabricante de tecnologia de eletrificação de ônibus Eletra, de São Bernardo do Campo, o presidente Luís Inácio Lula da Silva prometeu que Governo Federal vai apoiar municípios para adoção de frotas de ônibus elétricos nos próximos anos.

Na ocasião, Lula não deu detalhes de como será o apoio, mas enfatizou que a União não ficará inerte diante da necessidade de as cidades terem suas frotas renovadas.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/06/02/video-governo-federal-vai-apoiar-municipios-para-aquisicao-de-onibus-eletricos-diz-lula-em-visita-a-eletra-em-sbc-nesta-sexta-02/

GOVERNADORES:

Independentemente de partidos e correntes políticas, os governadores estão de olho nas verbas federais.

Muitos já se preparam para, quando o programa for lançado, estarem aptos para ingressar obras e projetos.

Um dos exemplos é o governador Tarcísio de Freitas, em São Paulo.

No dia 21 de julho de 2023, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) abriu licitação para contratar empresa responsável pelo gerenciamento financeiro das obras de expansão da Linha 9-Esmeralda.

De acordo com a CPTM, o programa de investimento do Governo Federal, por meio do PAC, prevê a execução de intervenções de engenharia para a execução da Extensão da Linha 9, do trecho Grajaú – Varginha, compreendendo a construção de estações, via permanente, rede aérea, subestações e cabines seccionadora de paralelismo, às necessidades dos clientes e da população lindeira à faixa de domínio da CPTM.

“Para a execução das obras e implantações previstas, faz-se necessário a continuidade de gerenciamento com a finalidade de promover o acompanhamento físico e financiamento do empreendimento, a gestão de interdependência, zelando sempre pela correta aplicação dos recursos e transparência nas demonstrações financeiras”, informou a companhia.

Os empreendimentos que serão gerenciados pela empresa que vencer a licitação fazem parte do Plano de Metas da Companhia, portanto, estão de acordo com o Plano de Negócios aprovados pelo Conselho de Administração da CPTM.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/21/cptm-abre-licitacao-para-contratar-gerenciamento-de-recursos-do-pac-nas-obras-da-linha-9-esmeralda/

Tarcísio quer incluir a extensão da Linha 2-Verde do Metrô, da zona Leste da Capital Paulista até Guarulhos no novo PAC.

Outros projetos que devem ser incluídos por Tarcísio na lista de prioridades para receber dinheiro do PAC estão o Trem Intercidades (TIC), entre São Paulo e Campinas, e a construção do túnel Santos-Guarujá.

A expansão da linha 9, a linha 2 até Guarulhos, o TIC São Paulo – Campinas e o túnel Santos-Guarujá devem necessitar de investimentos que ultrapassam R$ 30 bilhões.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes