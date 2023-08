Teresópolis (RJ) amplia oferta de viagens de ônibus a partir desta terça-feira (1º)

Novos horários devem beneficiar mais de 6 mil passageiros

LUANA COUTINHO

Os usuários de ônibus de Teresópolis (RJ) passam a contar com novos horários do serviço de transporte público coletivo, a partir desta terça-feira, 1º de agosto de 2023, em diferentes linhas.

De acordo com a Viação Dedo de Deus, concessionária responsável pelo serviço na cidade, serão 27 viagens a mais, que partirão de bairros como Espanhol, Meudon, Várzea e Alto. A estimativa é que mais de 6 mil passageiros sejam beneficiados com a ampliação de horários.

“Agora, com a chegada de cinco micro-ônibus, teremos a ampliação nos horários em diversas linhas, atendendo de forma mais abrangente e confortável a nossa população”, destacou o prefeito, Vinicius Claussen.

Cinco bairros da área urbana terão as viagens ampliadas e Vargem Grande, na zona rural, também vai contar com mais horários de ônibus, saindo da região em direção à Rodoviária. A concessionária explica que a medida é para evitar atrasos e dar maior previsibilidade aos passageiros.

A grade horária completa, já com as novas viagens, pode ser consultada no site da Viação Dedo de Deus.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte