Porto Alegre (RS) publica edital de chamamento público para realizar projeto piloto com ônibus elétricos

Cada fornecedor passará por um período de teste de 60 dias; chamamento ficará aberto por um ano

LUANA COUTINHO

A SMMU (Secretaria de Mobilidade Urbana) de Porto Alegre, capital gaúcha, publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 31 de julho de 2023, o edital de chamamento público para o projeto piloto com ônibus elétricos.

De acordo com a publicação, estão previstos testes de soluções inovadoras, análises e apresentação dos veículos. O chamamento ficará aberto por um ano e tem como foco os fabricantes de veículos elétricos que manifestem interesse em demonstrar sua tecnologia.

O secretário de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Adão de Castro Júnior, destaca que a cidade optou por seguir a experiência de outra capital, Curitiba (PR).

“Ao longo de 2022, conhecemos modelos de eletrificação da frota de outras cidades do Brasil e, depois da análise da nossa equipe técnica, optamos por seguir a experiência de Curitiba, ao abrir para que fabricantes possam mostrar sua tecnologia, seguindo critérios pré-estabelecidos. Desta forma, damos o início para o processo de eletrificação da frota de Porto Alegre”.

A definição das linhas atendidas pelos ônibus elétricos será feita por equipes da SMMU e da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Os fabricantes deverão ter disponibilidade para o prazo de, no mínimo, 60 dias de testes de operação dos veículos. “É desejável que o proponente apresente, no Plano de Demonstração e Realização de Testes, o período em que veículo e o sistema de recarga estarão efetivamente disponíveis”, explica a diretora-geral da SMMU, Maria Cristina Molina Ladeira.

O edital com todas as informações está disponível no site da Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. As empresas que tiverem interesse em participar do projeto piloto têm até o dia 31 de julho de 2024 para entrar em contato, que deverá ser feito de maneira virtual.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte