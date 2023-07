Greve do transporte coletivo da Grande Recife (PE) chega ao sexto dia nesta segunda (31)

TRT vai julgar reivindicações dos rodoviários após falta de conciliação entre categoria e empresários do sistema

ARTHUR FERRARI

A paralisação do transporte coletivo da região metropolitana de Recife (PE), iniciada na última quarta-feira, 26 de julho de 2023, completa seis dias nesta segunda-feira (31), após falta de acordo entre rodoviários e empresários do sistema em diversas reuniões de conciliação realizadas ao longo da última semana.

Como mostrou o Diário do Transporte, a categoria reivindica reajuste salarial, remuneração pela dupla função de motorista e cobrador e aumento no valor do Vale-Refeição.

Já às 9h desta segunda-feira, uma audiência para julgamento do dissídio do transporte coletivo está marcada, para que o Tribunal Regional do Trabalho decida quais serão os valores que deverão ser pagos aos trabalhadores.

Vale ressaltar que o julgamento não garante o fim da greve, pois tanto os rodoviários quantos as empresas do sistema podem discordar dos valores definidos e recorrer, já que o processo ainda está em primeira instância.

Enquanto as decisões são tomadas o passageiro sofre com poucos ônibus circulando na região metropolitana, precisando recorrer a outros meios de deslocamento ou utilizando o metrô, se possível.

