Rodoviários da Grande Recife decidem manter greve após assembleia na noite dessa sexta (28); metroviários voltaram ao trabalho

Trabalhadores do transporte por ônibus seguem protestando neste sábado, quarto dia do movimento

ALEXANDRE PELEGI

Os trabalhadores do transporte coletivo da Região Metropolitana do Recife entraram neste sábado, 29 de julho de 2023, no quarto dia de greve.

A paralisação começou à 0h da última quarta-feira (26).

Enquanto isso, os metroviários, que também estavam em greve, voltaram ao trabalho no fim dessa sexta-feira (28), mas sob a ameaça de retomar os protestos mais à frente.

A paralisação dos rodoviários foi mantida após decisão de assembleia realizada na noite dessa sexta-feira (28), na sede do sindicato. A categoria vai aguardar o Tribunal de Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6), no Recife, julgar o dissídio coletivos na segunda-feira (31).

No final da reunião os trabalhadores saíram em passeata pelas ruas da capital pernambucana.

Os rodoviários lutam por benefícios que reivindicam, por exemplo, aumento de R$ 135 para R$ 200 de pagamento pela dupla função de motorista e cobrador. Além disso, exigem reajuste de 5% no salário, acima da inflação e pagamento de vale alimentação no valor de R$ 500.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes