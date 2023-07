Soluções para redução de emissão de poluentes terão destaque no Arena ANTP 2023

Especialistas discutem a descarbonização dos sistemas de transporte coletivo e quais alternativas podem ser adotadas para preservar o meio ambiente e manter a efetividade do serviço

LUANA COUTINHO/ALEXANDRE PELEGI

Ações que buscam a preservação do meio ambiente têm sido cada vez mais comuns, em diversas áreas. No transporte coletivo, muito se discute sobre soluções possíveis para reduzir a emissão de gases, mas quais medidas são realmente efetivas?

Na 22ª edição do Congresso Arena ANTP 2023, a descarbonização dos sistemas de transporte coletivo será um dos temas presentes. O painel de discussão sobre o caminho para zerar a emissão de poluentes acontece no dia 25 de outubro.

Estarão presentes para debater o tema e as possíveis soluções o Gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen, Flávio Felipe, o Diretor B2G da Enel X no Brasil, Carlos Eduardo Souza, o Secretário Municipal de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, o Secretário Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental, Adalberto Maluf, o Diretor Comercial da ENGIE Brasil, e a Economista Sênior de Transportes do Banco Mundial, Ana Guerrini.

O painel terá a moderação da Coordenadora de Eletromobilidade da WRI Brasil, Virgínia Tavares, que fala um pouco sobre o objetivo e a importância da discussão do tema.

“O painel tem como objetivo apresentar as perspectivas dos diversos atores envolvidos no processo de descarbonização do transporte coletivo e proporcionar um debate sobre as oportunidades de acelerar essa transição no cenário brasileiro, bem como formas de superar as barreiras existentes para a substituição de frotas.

Trata-se de um debate urgente, uma vez que a eletrificação é crucial tanto para a descarbonização das cidades e o atingimento dos compromissos climáticos quanto para a qualificação do transporte coletivo. Além disso, a transição tecnológica é uma oportunidade de agregar novos atores aos sistemas de transporte, e este evento é um exemplo disso”, explica Tavares.

Para Flávio Felipe, da Nansen, a redução de emissão de poluentes deve ser um esforço coletivo.

“Na Nansen, temos uma visão clara de que o caminho para a descarbonização passa pela eletrificação do transporte. E essa transição trará impactos positivos para o setor elétrico brasileiro, também em relação à rede de distribuição de energia. A redução das emissões de CO2 em todas as atividades humanas, inclusive do transporte coletivo, deve ser uma missão das empresas e da sociedade, como um todo. Então, a discussão sobre esse tema, que abrange uma área complexa, a do transporte público brasileiro, é uma etapa importante para acelerar o processo de transição energética para um modelo mais sustentável.”

O Gerente de Mobilidade Elétrica da Nansen também destaca a importante atuação da ANTP nas principais discussões sobre mobilidade.

“Importante notar que a ANTP, como associação nacional do transporte público, pode ser um agente na implementação da pauta de descarbonização no Brasil. Eventos como o Arena, que reúnem profissionais qualificados e decisivos neste segmento, podem alavancar temas de inovação, ou seja, assuntos importantes para dar força, recursos e alinhar as demandas e necessidades dos segmentos envolvidos no processo de eletrificação de frotas.”

O Presidente da CMTC – Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos de Goiânia, Tarcísio Abreu, que também tem presença confirmada no Congresso deste ano no painel que tratará de governança metropolitana, fala sobre a importância da abordagem do tema descarbonização.

“A discussão em torno da descarbonização dos sistemas de transporte coletivo e da adoção de tecnologias mais sustentáveis é de extrema importância para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU. A redução das emissões de carbono está diretamente relacionada ao ODS número 13, que busca ação contra a mudança global do clima. Além disso, investimentos em transporte público sustentável têm um impacto positivo no ODS número 11, que visa tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.”

Virgínia Tavares destaca que a diversidade dos debatedores proporciona uma discussão mais ampla, com pontos de vista diferentes e fala sobre a importância das propostas e soluções apresentadas no Arena ANTP.

“Participarão do painel representantes dos diferentes setores relacionados à eletrificação. Essa diversidade agrega muita qualidade à discussão e constitui um panorama amplo sobre a temática. Desafios complexos exigem soluções colaborativas.

Somente através do diálogo e da troca de experiências será possível encontrar as soluções necessárias para superar os diversos desafios da mobilidade urbana. Eventos como a Arena ANTP proporcionam exatamente isso: o encontro e o debate entre profissionais qualificados e de diferentes setores, comprometidos com a construção da mobilidade que desejamos para nosso país.”

Tarcísio Abreu também ressalta a importância do Arena ANTP para debates de mobilidade.

“O evento da Arena ANTP se torna um importante palco para apresentar e debater soluções de transporte e mobilidade, com foco especial na qualidade de vida nas cidades brasileiras. A CMTC, com sua experiência na implementação de ônibus elétricos e projetos de descarbonização, certamente terá um papel relevante no compartilhamento de boas práticas e experiências bem-sucedidas. Esse encontro contribuirá para impulsionar iniciativas de transporte público sustentável em outras cidades do Brasil, inspirando gestores públicos e privados a investir em soluções inovadoras e amigas do meio ambiente para a mobilidade urbana.”

Entre os dias 24 e 26 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, este e outros temas relacionados a soluções para o meio ambiente serão discutidos no Arena ANTP 2023, o maior evento brasileiro sobre mobilidade urbana.

Saiba mais sobre o evento aqui.

