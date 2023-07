Trecho da Avenida Paulista será bloqueado a partir desta quinta (27) para início das obras do túnel de ligação entre estações Consolação e Paulista do Metrô

Previsão é de que obras durem 36 meses e melhoria beneficie 18 mil pessoas por hora quando concluída

VINICIUS DE OLIVEIRA

A partir das 22h desta quinta-feira, 27 de julho de 2023, um trecho da Avenida Paulista será bloqueado pelo CET para que seja iniciado o preparo da instalação do canteiro das obras do novo túnel de ligação entre as estações Consolação (Linha 2-Verde) e Paulista (Linha 4-Amarela).

A interdição acontece na via citada entre as ruas Bela Cintra e Consolação, onde ficará o espaço em que serão feitas as escavações. Será bloqueado também o retorno de veículos na Avenida Paulista, entre a Praça do Ciclista e a Rua da Consolação.

As obras devem durar 36 meses e, como consequência, ciclovias e pontos de táxi na região serão remanejados.

Construído pelo método austríaco NATM, o projeto do túnel contará com cerca de 90 metros de extensão com profundidade que vai variar entre 20 e 25 metros, pois ele terá uma leve inclinação, além de 7,5 metros de largura por 5,5 metros de altura.

A previsão é de que a nova passagem atenda 18 mil pessoas por hora, recebendo passageiros que seguem da estação Consolação (Linha 2-Verde) para a Paulista (Linha 4-Amarela).

