Av. Paulista é parcialmente bloqueada a partir desta quinta (26), durante obras do Metrô para construção de túnel entre as estações Paulista e consolação

Serviços devem durar três anos; passageiros serão beneficiados com ligação entre as linhas 2-Verde e 4-Amarela

ARTHUR FERRARI

A partir das 22h desta quinta-feira, 26 de outubro de 2023, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) interdita parcialmente a Avenida Paulista no sentido Consolação, entre as ruas Bela Cintra e da Consolação, para o início das obras de construção de um túnel que ligará as estações Paulista, da linha 4-Amarela, e Consolação, da linha 2-Verde.

De acordo com a CET, duas faixas da avenida serão bloqueadas, onde apenas ônibus poderão seguir reto pela faixa da esquerda, até a Rua da Consolação, não precisando desviar. Os demais veículos serão encaminhados pela Rua Bela Cintra.

Vale ressaltar que a passagem de ciclistas e pedestres pelo trecho será permitida.

O prazo estimado para conclusão dos serviços é de dois anos, e o túnel para passageiros será construído através do método austríaco NATM, que consiste na escavação vertical até que a profundidade total, onde a estrutura será inserida, seja atingida, dando início às escavações horizontais.

A estrutura que beneficiará cerca de 18 mil passageiros por hora após sua conclusão, terá 90 metros de extensão e 5,5 metros de largura, com inclinação de 7,5 metros.

Como mostrou o Diário do Transporte, a interdição já havia começado em julho, quando foi iniciada a instalação do canteiro de obras.

