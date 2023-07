Tribunal do Trabalho determina que 60% da frota de ônibus retome circulação na Região Metropolitana do Recife (PE)

Caso ordem não seja cumprida, multas de R$ 30 mil por dia serão aplicadas

VINICIUS DE OLIVEIRA

Após analisar a liminar do dissídio coletivo ajuizado pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE), o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região determinou que 60% da frota de ônibus volte a circular na Região Metropolitana do Recife em horários de pico, e 40% opere nos demais períodos.

Caso a ordem não seja cumprida pela categoria, será aplicada uma multa de R$ 30 mil por dia.

Nesta quinta-feira, 27 de julho de 2023, acontece uma nova audiência de conciliação na sede do Tribunal.

A decisão foi proferida pelo corregedor do TRT-6, desembargador Fábio Farias, por delegação da Presidência da Corte.

Como mostrou o Diário do Transporte nesta quarta (26), tanto rodoviários como metroviários protestam por um novo reajuste salarial e melhorias no sistema de transporte coletivo.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/07/26/greve-de-onibus-e-metro-nesta-quarta-26-afeta-passageiros-na-regiao-metropolitana-de-recife-pe/

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte