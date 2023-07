Tarifa de ônibus comuns intermunicipais da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) têm reajuste de 6% a partir de agosto

Modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo também terão aumento

LUANA COUTINHO

A Metroplan, responsável pelo serviço de ônibus nas cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), anunciou nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023, que haverá reajuste nas tarifas, a partir de 1º de agosto.

As linhas de ônibus comuns intermunicipais terão aumento de 6% e as modalidades direto, semidireto, executivo e seletivo serão reajustadas em 24,09%. O aumento anterior foi aplicado em 2021.

De acordo com o superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe, o cálculo levou em consideração uma metodologia usada pela Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul). O percentual de 24,09% resulta de um cálculo já incorporado à tarifa atual, não repassado ao usuário, mais 2,77% referentes ao reajuste relativo a 2023.

“Entretanto, para evitar um impacto excessivo na classe trabalhadora, a Metroplan optou por aplicar apenas 6% do aumento em agosto, enquanto os 18,09% restantes serão discutidos em janeiro de 2024. Hoje transportamos diariamente entorno de 220 mil passageiros por dia”, explica Hörbe.

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, Rafael Mallman, complementa que políticas públicas estão em estudo, para evitar que o reajuste de pouco mais de 18% seja integralmente repassado à população, já no início do ano que vem. Ainda de acordo com Mallman, alguns projetos estão em análise, como a modernização do sistema de transporte e a integração com tarifa única.

No ano passado, com os subsídios dos governos Federal e Estadual, os usuários do transporte não foram impactados pelo reajuste de 20,74%.

O serviço de transporte intermunicipal de Porto Alegre é realizado por 21 empresas que atendem 34 cidades da Região Metropolitana da capital gaúcha.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte