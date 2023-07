Prefeitura de Leopoldina (MG) envia para a Câmara PL de gratuidade nos ônibus municipaiss

Após a aprovação do projeto, terá início processo de licitação para prestação do serviço de transporte público

LUANA COUTINHO

A prefeitura de Leopoldina (MG) encaminhou à Câmara Municipal um Projeto de Lei que prevê gratuidade nos ônibus da cidade para toda a população. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 26 de julho de 2023.

O PL, que recebeu o nome de “Programa Tarifa Zero”, foi desenvolvido após a realização de estudos técnicos. A previsão é que a partir de setembro a gratuidade já esteja disponível no município.

Após a aprovação da Câmara, o processo de licitação para prestação do serviço será iniciado.

O objetivo da prefeitura é facilitar o acesso da população aos órgãos públicos e serviços básicos. De acordo com a administração municipal, a iniciativa vai contribuir para reduzir as desigualdades, promover a inclusão social e a equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte