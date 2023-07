BYD vai apresentar ônibus elétrico modelo D9W no Seminário Nacional NTU 2023, em Brasília (DF)

Veículo ficará exposto na área externa do evento

LUANA COUTINHO

Nos dias 8 e 9 de agosto de 2023, acontece em Brasília (DF) o Seminário Nacional NTU, que tem como tema neste ano “Um novo Marco para o Transporte Público Urbano de Passageiros”. A BYD (Build Your Dreams), fabricante de veículos elétricos, participará do evento e vai apresentar um novo modelo de ônibus, o D9W.

O veículo garante mobilidade urbana totalmente sustentável para as cidades, com zero emissão de poluentes. O ônibus é totalmente acessível, com piso baixo e tem autonomia de 250 quilômetros sem a necessidade de recarga. As baterias de ferro-lítio têm vida útil de 15 anos e também podem ser usadas em sistemas de armazenamento de energia. A recarga total é feita em até quatro horas.

A BYD chegou ao Brasil em 2015 e oferece ao mercado nacional chassis de ônibus 100% elétricos com carrocerias fabricadas por parceiros locais. Os chassis são seguros, silenciosos e podem diminuir em até 70% os custos operacionais.

O chassi do novo modelo D9W é utilizado para aplicação de carrocerias com até 13,2 metros de comprimento. O veículo é equipado com motores de 150 KW, o que equivale a 402 cavalos de potência e estão integrados nas rodas do eixo traseiro, que contam com um módulo de controle eletrônico de tração.

O ônibus D9W ficará exposto na área externa do evento e o stand da BYD estará aberto para visitação e informações.

“Os ônibus elétricos da BYD apresentam alta tecnologia, alta performance de desempenho e baixo custo de manutenção. Eles já são realidade nas grandes cidades brasileiras. O evento da NTU é um dos mais importantes para o setor. Nele são apresentadas muitas inovações e tendências para o transporte urbano do país. Acreditamos que o modelo de eletrificação da frota no Brasil está começando a tracionar. Várias cidades e empresas estão colocando nos editais de licitação e concorrência os veículos elétricos”, afirma o diretor da divisão de ônibus elétricos da BYD Brasil, Bruno Paiva.

