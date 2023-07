Votorantim (SP) inicia pesquisa de avaliação do transporte coletivo para mapeamento da rede

Pesquisa de satisfação feita junto aos usuários do sistema de ônibus municipais ajudará a formular um novo edital de concessão dos serviços

ALEXANDRE PELEGI

A Prefeitura de Votorantim (SP) iniciou nessa quarta-feira, 19 de julho de 2023, uma pesquisa com a população para avaliar o transporte coletivo no município.

As coletas de informação estão sendo feitas no Terminal Urbano João Souto, no interior dos ônibus e por meio do endereço eletrônico pesquisa.qualidatatech.com.br/Votorantim/CadastroPesquisa.

Pesquisadores da empresa Mobiflex Projetos, identificados com coletes, crachás e documentação, pretende coletar informações de 500 usuários do transporte coletivo urbano.

O objetivo é mapear os deslocamentos das pessoas, o que possibilitará planejar soluções para a mobilidade.

Como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura realizou uma licitação para contratar a Mobiflex, empresa especializada cuja finalidade será elaborar um projeto executivo de concessão e atualização da Rede de Transporte Coletivo Municipal.

A pesquisa de satisfação faz parte desse trabalho, e ajudará a formular um novo edital.

O formulário eletrônico da coleta de dados está disponível no site da Prefeitura de Votorantim. A pesquisa também pode ser acessada por meio de um QR Code presente no interior dos ônibus.

Com problemas para finalizar o processo de concessão dos serviços de ônibus municipais, a prefeitura vem atuando em caráter emergencial com a City Transportes desde 29 de maio de 2022. Como o contrato tem prazo de seis meses, e a licitação da concessão ainda demanda tempo para ser concluída, a prefeitura precisa manter os serviços em situação precária por mais tempo.

No dia 13 de maio passado, como mostrou o Diário do Transporte, a prefeitura de Votorantim publicou informando da coleta de orçamento para nova contratação, em caráter emergencial, de empresa de ônibus para o Transporte Coletivo de Passageiros no Município. (Relembre)

A última contratação da City Transportes, válida por seis meses, foi divulgada no dia 26 de novembro de 2022, através de Termo de Ratificação de Dispensa de Licitação. O valor total do contrato, por seis meses, foi de R$ 10,8 milhões (R$ 10.786.575,30). (Relembre)

A licitação do sistema, marcada para 17 de novembro de 2022, foi suspensa pela prefeitura, sob a alegação de revisão do edital.

O certame foi interrompido por outras duas vezes somente naquele ano, sempre pelo mesmo motivo.

No dia 25 de maio do ano passado a prefeitura explicou que a paralisação temporária do processo licitatório visava a adequação do Edital, além de análise de impugnação apresentada.

Posteriormente a prefeitura publicou aviso de Reabertura da Concorrência no Diário Oficial de 02 de junho de 2022. Mas no dia 15 de julho nova publicação suspendeu o edital, da mesma forma alegando “adequação do Edital”.

CITY TRANSPORTES ASSUMIU EMERGENCIALMENTE

O serviço de ônibus urbano, que vinha sendo operado pela Auto Ônibus São João, foi assumido em caráter emergencial pela City Transportes no dia 29 de maio de 2022.

Em coletiva no dia 24 de maio, a prefeita Fabíola Alves justificou o contrato emergencial após o TCE -SP (Tribunal de Contas do Estado) julgar irregular a prorrogação do contrato por 20 anos com a Auto Ônibus São João.

Faíola Alvez garantiu ainda que não haverá alteração na integração do transporte Votorantim/Sorocaba. Quanto ao valor da tarifa, a prefeita garantiu que não haverá mudança.

A São João, alegando desequilíbrio econômico e suposto descumprimento desta cláusula financeira do contrato por parte da prefeitura, decidiu deixar a cidade, e desde o final do ano passado passou a questionar esse direito na justiça. O contrato, no entanto, se encerra no fim deste mês.

A City Transportes foi contratada pela primeira vez, por dispensa de licitação, pelo valor de R$ 9,4 milhões (R$ 9.439.200,00). O Termo de Ratificação e Dispensa de Licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 25 de maio de 2022.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes