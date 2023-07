Ônibus turístico do Guarujá (SP) amplia número de viagens aos domingos

Partidas serão de hora em hora a partir deste domingo (23)

LUANA COUTINHO

A prefeitura do Guarujá (SP) vai ampliar a oferta de viagens do ônibus turístico da cidade, aos domingos, de três para sete partidas, que vão acontecer das 14h30 às 20h30, de hora em hora, a partir deste domingo, 23 de julho de 2023.

Desde o último domingo (16), o ônibus turístico circula com tarifa de R$ 1,00. Medida foi adotada para incentivar o turismo, como informou o Diário do Transporte, relembre https://diariodotransporte.com.br/2023/07/17/tarifa-do-onibus-turistico-de-guaruja-sp-cai-de-rs-1500-para-rs-100-aos-domingos/

O passeio tem duração de uma hora e meia e o veículo que faz o trajeto tem capacidade para até 46 pessoas.

A oferta do ônibus turístico com tarifa social de R$ 1,00 é uma parceria da prefeitura com a concessionária responsável pelo transporte público da cidade.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte