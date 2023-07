Tarifa do ônibus turístico de Guarujá (SP) cai de RS 15,00 para RS 1,00 aos domingos

Medida visa fomentar o turismo na baixa temporada e não tem prazo para término, diz prefeitura

ARTHUR FERRARI

Começou a circular em Guarujá, no Litoral Sul do estado de São Paulo, no último domingo, 16 de julho de 2023, o ônibus turístico com tarifa reduzida de R$ 15,00 para R$ 1,00.

De acordo com a prefeitura, o itinerário funciona somente aos domingos, e a medida tem como objetivo fomentar o turismo na baixa temporada, aproveitando as férias escolares e não tendo prazo de término.

Os passageiros têm três opções de horários com preço mais barato aos domingos: às 14h30, 16h30 e 18h30.

O City Tour parte da Rua Cavalheiro Nami Jafet, 37, na Praia de Pitangueiras, no Centro, próximo ao Shopping La Plage. O itinerário começa pela Praia do Tombo, seguindo o trajeto pela orla das praias das Astúrias, Pitangueiras e Enseada, até o Canto do Tortuga, retornando para o ponto de partida.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte