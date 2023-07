Falta de energia de ontem ainda fecha 35 estações da SuperVia nesta sexta-feira (21)

Ramal Gramacho e as extensões operacionais estão fechadas



WILLIAN MOREIRA



A SuperVia, concessionária operadora dos trens urbanos no Rio de Janeiro informou que nesta sexta-feira, 21 de julho de 2023, a operação dos trens no ramal de Gramacho está interrompida.



De acordo com a empresa, a queda de energia que aconteceu na quinta (20), ainda não foi solucionada, impedindo a abertura das estações e funcionamento dos trens.



São 35 estações sem atendimento, compreendendo o ramal de Gramacho, além das extensões Vila Inhomirim e Guapimirim.



Em informe destinado aos passageiros em seus perfis nas redes sociais, a concessionária afirma que não existe previsão para normalização.



“Em decorrência da falta de energia, os trechos Gramacho <-> Central, Gramacho <-> Saracuruna e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim, permanecem suspensos. Nossos técnicos trabalham para restabelecer o serviço. Ainda não há previsão de retorno das viagens.”



Como mostrou o Diário do Transporte, a circulação foi interrompida já na quinta (20), afetando a volta para casa da população.



Relembre: https://diariodotransporte.com.br/2023/07/20/circulacao-de-trens-e-interrompida-no-ramal-gramacho-saracuruna-na-tarde-desta-quinta-feira-20/



Willian Moreira para o Diário do Transporte