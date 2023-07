Circulação de trens é interrompida no ramal Gramacho-Saracuruna na tarde desta quinta-feira (20)

Falta de energia prejudica as operações

LUANA COUTINHO

Os trens da SuperVia, que atendem o ramal Gramacho-Saracuruna, no Rio de Janeiro (RJ), estão com a circulação interrompida na tarde desta quinta-feira, 20 de julho de 2023, por falta de energia.

De acordo com a concessionária, uma ocorrência no sistema de energia na região da Penha prejudica as operações.

As extensões Vila Inhomirim e Guapimirim estão com as operações suspensas.

A SuperVia informa que técnicos atuam para normalizar a circulação.

A Agetransp enviou uma nota ao Diário do Transporte, sobre a falha desta quinta-feira (20):

“A Agetransp abriu um boletim de ocorrência para apurar as circunstâncias de uma falha de energia no ramal Saracuruna esta tarde. A circulação de trens no ramal Saracuruna e nos trechos Guapimirim e Vila Inhomirim está suspensa. A Agetransp acompanha o trabalho de manutenção.”

Luana Coutinho para o Diário do Transporte