VÍDEO: Ônibus da Viação UTIL e caminhão colidem na tarde desta quinta (20) na Rodovia Régis Bittencourt, entre Cajati e Barra do Turvo

Dentre os passageiros do coletivo, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves

VINICIUS DE OLIVEIRA

Na tarde desta quinta-feira, 20 de julho de 2023, um ônibus da Viação UTIL à serviço da Expresso Transporte e um caminhão se envolveram em um acidente na BR 116 – Rodovia Régis Bittencourt entre Cajati (SP) e Barra do Turvo (SP), no Km 554.

Um automóvel teria perdido o controle da direção e, desgovernado, derivou em direção a um caminhão que seguia no mesmo sentido, e este, em situação de fuga, foi em direção a faixa regular de rolamento do ônibus, vindo a colidir com ele.

O ônibus seguia de Uberlândia para Curitiba e transportava 24 passageiros, com apenas um deles sofrendo ferimentos leves. A vítima recebeu atendimento no hospital local.

Confira o vídeo dos veículos acidentados:

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte