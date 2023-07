Acidente entre dois ônibus rodoviários deixa BR-060 parcialmente interditada em Anápolis (GO)

Viaturas do Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU prestaram socorro aos feridos

LUANA COUTINHO

Dois ônibus rodoviários se envolveram em um acidente na tarde desta terça-feira, 18 de julho de 2023, na BR-060, em Anápolis (GO).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os dois ônibus seguiam na direção de Brasília (DF). Um dos coletivos estava parado no acostamento, com problemas mecânicos e foi atingido pelo segundo ônibus, que bateu na parte de trás do veículo parado.

Viaturas do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da concessionária que administra a rodovia foram até o local prestar atendimento às vítimas, que foram encaminhadas para hospitais da região.

Os Bombeiros confirmaram que o motorista do ônibus que foi atingido morreu no local. Ele fazia a manutenção do coletivo.

A rodovia chegou a ser parcialmente interditada.

A empresa Rápido Federal, responsável por um dos ônibus envolvido no acidente, enviou nota ao Diário do Transporte, leia:

NOTA OFICIAL

Em relação ao acidente ocorrido nesta data, por volta de 16h30, no km 82 da BR-060, envolvendo um de nossos veículos, a Rápido Federal, operadora da linha, lamenta o falecimento de um dos motoristas, do outro veículo que se encontrava parado no acostamento da via, sem qualquer sinalização e em situação de reparos, e informa que está contribuindo com as autoridades para a elucidação do fato. Equipes da empresa estão no local desde o comunicado do evento, visando prestar o melhor atendimento aos passageiros, tripulação e demais envolvidos. No veículo, da empresa Útil, a serviço regular da Rápido Federal, que seguia de Anápolis (GO) para Brasília (DF), haviam 25 passageiros e, felizmente, somente seis apresentavam ferimentos leves sendo prontamente atendidos no Hospital de Anápolis. Os demais passageiros seguiram viagem em outro ônibus do grupo. Mais informações pelo Sac 0800 085 8830.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte