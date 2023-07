Linhas da 1001 entre o Shopping Aerotown e às regiões dos Lagos e Serrana do Rio de Janeiro começam na sexta (21)

Como já havia mostrado o Diário do Transporte, partidas serão do Barra da Tijuca; Valores vão de R$49,99 a R$69,99

ADAMO BAZANI

O Grupo JCA, ao qual pertence a Auto Viação 1001, detalhou valores e horários das linhas intermunicipais que terão partidas do Shopping Aerotown, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com início das operações previstos para ocorrer na sexta-feira, 21 de julho de 2023.

Como já havia informado o Diário do Transporte, os destinos são os municípios de Arraial do Cabo, Cabo Frio, Macaé, Rio das Ostras, Búzios, Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo.

O passageiro poderá desembarcar em outras cidades ao longo do trajeto.

Os valores vão de R$49,99 a R$69,99.

Barra da Tijuca x Arraial do Cabo – atendendo também as cidades de Cabo Frio, São Pedro d’Aldeia, Iguaba Grande e Araruama. O valor da tarifa independentemente do destino é de R$49,99. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 15h30 e de Arraial do Cabo às 17 horas.

Barra da Tijuca x Macaé – atendendo também Rio das Ostras, Barra do São João e Unamar. As tarifas são de R$54,99 (Macaé e Rio das Ostras) e R$49,99 (Barra do São João e Unamar). Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 16 horas e de Macaé às 16h45.

Barra da Tijuca x Búzios – atendendo também São Pedro da Aldeia. O valor da tarifa é de R$54,99 para ambos os destinos. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 14 horas e de Búzios às 17 horas.

Barra da Tijuca x Campos – o valor da tarifa é de R$69,99. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 17 horas e de Campos às 14 horas.

Barra da Tijuca x Nova Friburgo – atendendo também Cachoeiras de Macacu. O valor da tarifa é de R$49,99 para ambos os destinos. Com viagens saindo da Barra da Tijuca às sextas-feiras às 16h30 e de Nova Friburgo às 16 horas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes