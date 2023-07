Shopping da Barra da Tijuca (RJ) passa a ser ponto de embarque para ônibus da Viação 1001

Passageiros vão poder seguir para sete destinos no estado do Rio de Janeiro

LUANA COUTINHO

A Auto Viação 1001 terá um novo ponto de embarque de passageiros no Shopping Aerotown, localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ). A nova opção para os passageiros estará disponível a partir desta sexta-feira, 21 de julho de 2023.

Os passageiros poderão escolher entre os sete destinos disponíveis, dentro do estado do Rio de Janeiro, com partidas do novo ponto de embarque.

Também ficará disponível um lounge para aguardar as partidas.

Veja os destinos:

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Macaé

Rio das Ostras

Armação de Búzios

Campos dos Goytacazes

Nova Friburgo

Luana Coutinho para o Diário do Transporte