Parceria Altair e Instituto Hercílio Randon no setor automobilístico completa um ano

Instituições anunciam compromisso para estruturação de Hub para Inteligência Artificial dedicada a Materiais Avançados e HPC (high performance computing)

VINICIUS DE OLIVEIRA

A Altair, líder global em ciência computacional e inteligência artificial (IA), e o Instituto Hercílio Randon (IHR), instituição brasileira de ciência e tecnologia voltada ao setor automotivo para autopeças e transporte rodoviário de cargas, comemoram hoje, dia 18 de julho, um ano do acordo de cooperação tecnológica. Na cerimônia realizada em Caxias do Sul, as instituições anunciaram o compromisso para estruturação de um Hub para Inteligência Artificial dedicada a Materiais Avançados e HPC (high performance computing).

“A arquitetura proposta para a criação deste hub nos permite fortalecer competências para o desenvolvimento de materiais avançados, empregando intensivamente tecnologias como Inteligência Artificial, modelagem matemática, simulação, otimizações e high performance computing (HPC)”, reforça Joel Boaretto, diretor técnico do Instituto Hercílio Randon.

“Estamos muito felizes e satisfeitos com os resultados alcançados neste primeiro ano de parceria com a Altair. Mais do que avanços tecnológicos, a inciativa propiciará a formação de capital humano para exploração das ferramentas e transformação das oportunidades em negócios. Neste sentido, alianças estratégicas com instituições de ensino como a UCS, fazem parte desta jornada”, comenta Fábio Makita, diretor Administrativo do Instituto Hercílio Randon.

“A parceria com o IHR tem permitido à Altair colocar toda a sua expertise e suas soluções para colaborar com o avanço tecnológico mais rápido em áreas fundamentais para o futuro da indústria e da sociedade, como mobilidade, eletrônica embarcada e o desenvolvimento de novos materiais. A criação do Hub acelerará o desenvolvimento tecnológico e científico para pesquisa de materiais avançados utilizando a Inteligência Artificial. Queremos promover a formação de mão de obra especializada para a indústria da mobilidade”, destaca Valdir Cardoso, presidente da Altair Brasil.

A Altair possui parcerias como essa com o IHR em diversos países e mercados, como com a Rolls-Royce Germany, firmada em 2021, para convergir inteligência artificial e engenharia, e obter valor para os negócios.

Vinicius de Oliveira, para o Diário do Transporte