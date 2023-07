Vendas de veículos leves eletrificados batem novo recorde em 2023

São Paulo foi a capital que mais emplacou veículos eletrificados no primeiro semestre

LUANA COUTINHO

No primeiro semestre deste ano, foram emplacados mais de 32.200 veículos leves eletrificados em todo o Brasil, incluindo automóveis, comerciais leves e utilitários. Em um comparativo com os seis primeiros meses de 2022, o total representa aumento de 58%.

O último mês de junho foi o terceiro melhor mês de toda a série histórica, com 6.225 emplacamentos, 53% a mais que junho de 2022.

Os veículos híbridos não plug-in (HEV) lideram o total de emplacamentos no período de janeiro a junho de 2023. Só no mês de junho foram vendidas 3.242 unidades.

Mas o segmento de elétricos plug-in (PHEV) também foi destaque, com 11.475 veículos vendidos, um crescimento de 206% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os motivos para este aumento estão a maior variedade de modelos disponíveis, ampliação dos pontos de recarga e mais informação ao mercado.

A ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico) prevê que até o fim do ano, 70 mil veículos sejam emplacados, mas esse número pode ser superado, se o mercado acompanhar o crescimento registrado nos seis primeiros meses de 2023.

O crescimento de vendas dos veículos 100% elétricos foi mais discreto, chegando a 3.777 emplacamentos entre janeiro e junho deste ano, total 11% maior em comparação com o mesmo período do ano passado. Um dos pontos que pode dificultar o crescimento nas aquisições destes modelos é seu valor mais elevado em relação às outras tecnologias.

Veículos híbridos convencionais (HEV a gasolina e HEV flex a etanol) tiveram 16.987 unidades emplacadas, contra 13.279 registradas em 2022, o que deixa os modelos com maior participação no mercado nacional.

No período entre janeiro e junho deste ano, os PEV também registraram crescimento nos emplacamentos, chegando a 15.252 unidades, um aumento de 113% na comparação com os seis primeiros meses de 2022.

O total de veículos eletrificados teve aumento de 3,4% no primeiro semestre sobre o total de veículos leves emplacados no país. Dados da Fenabrave mostram que 934.579 veículos leves foram vendidos e, deste total, 32.234 são eletrificados.

O estado de São Paulo, na região Sudeste, lidera todos os rankings de emplacamentos por tipo de tecnologia, além de ter a capital com maior demanda e oferta de infraestrutura de recarga.

A capital paulista também foi a que mais emplacou veículos eletrificados nos seis primeiros meses deste ano, com 17,5% do total nacional, seguida por Brasília, com 6% e com destaque para emplacamento de veículos elétricos BEV.

Luana Coutinho para o Diário do Transporte