Novamente passageiros sem Monotrilho em trecho em São Paulo até 18h deste domingo (16)

Para “obras”, trens de menor capacidade não circulam entre Vila Prudente e Vila União

ÁDAMO BAZANI

Novamente o passageiro está sem poder contar com Monotrilho integralmente neste domingo , 16 de julho de 2023.

Até aproximadamente 18h, os trens de menor capacidade não circulam entre as estações Vila União e Vila Prudente na linha 15-Prata

A Companhia do Metropolitano diz ser para obras de melhoria no sistema que desde a implantação tem registrado uma série de problemas e é alvo de investigação por parte do Ministério Público.

Ônibus da Operação PAESE (Plano de Atendimento entre Empresas em Situação de Emergência) atendem o trecho.

O Metrô não enviou para a imprensa releases ou nota sobre mais essa interrupção.

Ádamo Bazani, jornalista especializado em transportes